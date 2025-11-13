English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்; தங்கம் விலை; வானிலை நிலவரம்; IND-A vs SA-A - அப்டேட்ஸ்

Live: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்; தங்கம் விலை; வானிலை நிலவரம்; IND-A vs SA-A - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம், தங்கம் விலை நிலவரம், தமிழக வானிலை நிலவரம், இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ ஒருநாள் போட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 13, 2025, 12:19 PM IST
    Tamil Nadu Live News: நவம்பர் 13ஆம் தேதிக்கான உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 27 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 27 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்?
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
camera icon11
Gratuity
Gratuity கணக்கீடு: 7 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.65,000 ஊதியம்.... லட்சங்களில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்
இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் 12, புதன்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
camera icon8
LSG
LSG கழட்டிவிடும் வீரர்கள், தக்கவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? - இது சஞ்சிவ் கோயங்கா பிளான்!
Live Blog

Tamil Nadu Live News Today: டெல்லியில் நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பயங்கரவாதம் சம்பவம்தான் என மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தி நிலையில், அந்த காரை ஓட்டிச்சென்றது மருத்துவர் உமர் நபிதான் என்பது டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதியாகி உள்ளது. தற்போது இந்த சம்பவத்தின் மீதான விசாரணையும் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

வானிலையை பொருத்தவரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று (நவ. 13) பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும், வரும் நவ. 15ஆம் தேதிவரை இதுதான் நிலைமை என்றும் கணித்திருந்தது. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதல் சென்னையின் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது. மேலும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரியில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

இந்தியா  ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகள் மோதும் முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் போட்டி இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு ராஜ்கோட் நகரில் தொடங்க இருக்கிறது. மொத்தம் 3 போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடர் வரும் நவ. 19ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. திலக் வர்மா கேப்டனாகவும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் துணை கேப்டனாகவும் செயல்படுகிறார். இதில் பல நட்சத்திர வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் இந்திய ஸ்குவாடில் இருந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் தற்போது இந்தியா ஏ அணியுடன் இணைந்துள்ளார். உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய செய்திகளின் முக்கிய அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

13 November, 2025

  • 12:16 PM

    IPL Trade Update: லக்னோ அணிக்கு வரும் மும்பை வீரர்!

    Mumbai Indians IPL Trade Update: மும்பை இந்தியன்ஸ் டிரேட் குறித்த தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 12:10 PM

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 11:16 AM

    Lokesh Kanagaraj DC Movie Salary | இயக்கநராக ரூ.50 கோடி சம்பளம் வாங்கிய லோகேஷ்!

    தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய இயக்குநராக இருப்பவர் லோகேஷ் கனகராஜ். இவர் தற்போது DC என்கிற படம் மூலம் ஹீரோவாக களமிறங்கியிருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:13 AM

    இபிஎஸ் சான்றிதழ் எப்போது தேவைப்படுகிறது?

    இபிஎஸ் ஓய்வூதிய சான்றிதழ் என்றால் என்ன? இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இது ஏன் அவசியமாகிறது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 11:03 AM

    குரு பெயர்ச்சி 2026

    குரு பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு பதவி, கௌரவம், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும் (மேலும் படிக்க)

  • 10:58 AM

    மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 

    மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? பல்வேறு லெவல்களில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:26 AM

    சென்னை மக்களே நோட் பண்ணுங்க. வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை.. வெர்தர்மேன் கொடுத்த அலர்ட்!

    Tamil nadu Weather Update: தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு சென்னை மற்றும் சில கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 10:12 AM

    Vijay Deverakonda Kissed Rashmika Video | ராஷ்மிகா மந்தனாவிற்கு முத்தம் கொடுத்த விஜய் தேவரகொண்டா!

    தென்னிந்திய திரையுலகில், மறைமுக நட்சத்திர ஜோடியாக இருப்பவர்கள்தான் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும். ராஷ்மிகாவிற்கு விஜய் தேவரகொண்டா முத்தம் கொடுத்த வீடியோ இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது. (வீடியோ)

  • 09:48 AM

    Chennai One App: சென்னை ஒன் செயிலியின் ஆப்பர்

    சென்னைவாசிகளுக்கு ஒரு நற்செய்தி... நீங்கள் பேருந்து, மெட்ரோ அல்லது புறநகர் ரயிலில் 1 ரூபாயில் பயணிக்கும் வாய்ப்பை சென்னை ஒன் செயலி வழங்குகிறது. இநத ஆப்பர் குறித்து விரிவாக காண இதை கிளிக் செய்யவும். 

  • 09:46 AM

    IND vs SA: இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் அப்டேட்

    தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வீரருக்கு இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் இருக்காது என கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:44 AM

    Delhi Car Blast: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்

    டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கடந்த நவம்பர் 10ஆம் தேதி மாலையில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம், பயங்கரவாத சம்பவம் என்ற மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:41 AM

    November 13 Rasipalan: நவம்பர் 13 ராசிபலன்

    நவம்பர் 13ஆம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்களை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 17:37 PM

    டெல்லியில் மீண்டும் வெடிச்சத்தம்

    வியாழக்கிழமை காலை டெல்லியின் மஹிபால்பூர் பகுதியில் உள்ள ராடிசன் ஹோட்டல் அருகே வெடிச்சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் சிறிது நேரத்திற்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. நடந்தது என்ன?

Live NewsTamil NewsTamilnaduDelhi Car BlastGold price

Trending News