Live: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவம்; தங்கம் விலை; வானிலை நிலவரம்; IND-A vs SA-A - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Today: டெல்லியில் நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பயங்கரவாதம் சம்பவம்தான் என மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தி நிலையில், அந்த காரை ஓட்டிச்சென்றது மருத்துவர் உமர் நபிதான் என்பது டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதியாகி உள்ளது. தற்போது இந்த சம்பவத்தின் மீதான விசாரணையும் தீவிரமடைந்து வருகிறது.
வானிலையை பொருத்தவரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று (நவ. 13) பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும், வரும் நவ. 15ஆம் தேதிவரை இதுதான் நிலைமை என்றும் கணித்திருந்தது. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை முதல் சென்னையின் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது. மேலும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரியில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
இந்தியா ஏ - தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகள் மோதும் முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் போட்டி இன்று மதியம் 1.30 மணிக்கு ராஜ்கோட் நகரில் தொடங்க இருக்கிறது. மொத்தம் 3 போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடர் வரும் நவ. 19ஆம் தேதிவரை நடைபெற இருக்கிறது. திலக் வர்மா கேப்டனாகவும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் துணை கேப்டனாகவும் செயல்படுகிறார். இதில் பல நட்சத்திர வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் இந்திய ஸ்குவாடில் இருந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் தற்போது இந்தியா ஏ அணியுடன் இணைந்துள்ளார். உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய செய்திகளின் முக்கிய அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.