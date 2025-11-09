Live: திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்; காவலர் தேர்வு; 3 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு

Tamil Nadu Live News Today: தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் தற்போது மேற்கொண்டு வரும் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று காணொலி வாயிலாக நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் 2ஆம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கான எழுத்து தேர்வில் சுமார் 2.25 லட்சம் இளைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இத்தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் 45 மையங்களில் நடைபெறுகிறது. பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் 2ம் கட்ட வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, அங்கு பிரச்சாரம் இன்று நிறைவடைகிறது. வரு்ம நவ.11ஆம் தேதி 2ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய செய்திகளின் முக்கிய அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.