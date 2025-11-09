English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்; காவலர் தேர்வு; 3 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு

Live: திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்; காவலர் தேர்வு; 3 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு

Tamil Nadu Live News: திமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம், 2ஆம் நிலை காவலர் எழுத்துத் தேர்வு, தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய செய்திகளின் முக்கிய அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 9, 2025, 10:27 AM IST
    Tamil Nadu Live News: நவம்பர் 9ஆம் தேதியான இன்று உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் இதோ...

Live Blog

Tamil Nadu Live News Today: தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியலில் தற்போது மேற்கொண்டு வரும் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று காணொலி வாயிலாக  நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்  மூலம் 2ஆம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கான எழுத்து தேர்வில் சுமார் 2.25 லட்சம் இளைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இத்தேர்வு மாநிலம் முழுவதும் 45 மையங்களில் நடைபெறுகிறது. பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் 2ம் கட்ட வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, அங்கு பிரச்சாரம் இன்று நிறைவடைகிறது. வரு்ம நவ.11ஆம் தேதி 2ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய செய்திகளின் முக்கிய அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

9 November, 2025

  • 10:25 AM

    IPL 2026 Mini Auction: சிஎஸ்கே குறிவைக்கும் 3 ஆல்-ரவுண்டர்கள்

    ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே குறிவைக்க வாய்ப்புள்ள 3 ஆல்-ரவுண்டர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:23 AM

    West Bengal Crime News: மேற்கு வங்க குற்றச் செய்திகள்

    மேற்கு வங்கத்தில்  4 வயது சிறுமியை, கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கி உள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து விரிவாக காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:21 AM

    SEBI Digital Gold: டிஜிட்டல் கோல்ட் குறித்து செபி

    ஆன்லைன் மூலம் டிஜிட்டல் கோல்ட், இ-கோல்ட் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு செபி கடுமையான எச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:20 AM

    தென்மாவட்ட ரயில் சேவையில் மேஜர் மாற்றம்

     இனி வரும் நாட்களில் எழும்பூரில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு ரயில்கள் புறப்படாது என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:19 AM

    November 9 Rasipalan: நவம்பர் 9 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 23ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 9) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை தெரிந்துகொள்ள இங்கு கிளிக் செய்யவும்.

