Live | முத்துராமலிங்கனார் குருபூஜை; தவெக குறித்து அமித்ஷா; INDW vs AUSW - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: இன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்கனார் 118வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 63வது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முத்துராமலிங்கனார் சிலைக்கு தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கனார் நினைவிடத்தில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதை செலுத்தினார். மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கனாரின் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தவெக குறித்து பேசியது, இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம், பெங்களூருவில் நடைபெறும் இந்தியா ஏ vs தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகள் இடையிலான முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி, மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அரையிறுதியில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.