Live | முத்துராமலிங்கனார் குருபூஜை; தவெக குறித்து அமித்ஷா; INDW vs AUSW - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE Today: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கனார் குருபூஜை, தவெக உடன் கூட்டணியா என்பது குறித்து அமித்ஷாவின் பேச்சு, மகளிர் உலகக் கோப்பையில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ!

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 30, 2025, 12:44 PM IST
    Tamilnadu LIVE Today : உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: இன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்கனார் 118வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 63வது குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முத்துராமலிங்கனார் சிலைக்கு தலைவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர். ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கனார் நினைவிடத்தில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதை செலுத்தினார். மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கனாரின் சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தவெக குறித்து பேசியது, இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம், பெங்களூருவில் நடைபெறும் இந்தியா ஏ vs தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிகள் இடையிலான முதல் அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டி, மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அரையிறுதியில் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.  

30 October, 2025

  • 12:43 PM

    இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்

    இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! இத்தனை படங்கள் ரிலீஸா? எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்? (மேலும் படிக்க)

  • 12:36 PM

    Edappadi Palanisamy: ஓபிஎஸ் - செங்கோட்டையன்... இபிஎஸ் பதில்

    ஓ. பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒரே காரில் பசும்பொன்னுக்கு பயணம் செய்வது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதிலை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

     

  • 12:17 PM

    Wamiqa Gabbi Paired With Lokesh Debut Film | லோகேஷுக்கு ஜோடியாகும் புது ஹீரோயின்!

    லோகேஷ் கனகராஜ், முதன்முதலில் ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்கிறார்; இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்க இருக்கும் நடிகை குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:00 PM

    பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜை

    AIADMK Political News: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் 118-வது ஜெயந்தி மற்றும் 63-வது குருபூஜை விழாவையொட்டி, அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வுக்கு  ஓ.பன்னீர் செல்வம் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஒரே காரில் பயணம் செய்தது, விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 11:53 AM

    IPL 2026 Mini Auction: ஏலத்தில் இந்த 3 கீப்பர்களுக்கு ஹெவி டிமாண்ட்

    ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் இந்த மூன்று விக்கெட் கீப்பர்களுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம்.

  • 11:51 AM

    Amit Shah About TVK: தவெக உடன் கூட்டணியா? - அமித்ஷா பதில்

    தவெக உடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா அளித்த பதிலை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

  • 11:49 AM

    Shreyas Iyer: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சமூகவலைதள பதிவு

    ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், அதன்பின் தற்போது முதல்முறையாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:24 AM

    Dude Movie OTT Release | ட்யூட் படத்தை எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம்?

    பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த படம், ட்யூட். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:04 AM

    மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆயுஷ்மான் அட்டை சலுகைகள்

    ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:03 AM

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? நீங்கள் இந்த தவணையை பெறத் தகுதியுடையவரா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:20 AM

    TN Cash For Job Scam: பணி நியமன ஊழல் - பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

    நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் லஞ்சம் பெற்று பணி நியமனங்கள் செய்யப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிலையில், இதுகுறித்து வெளியாகி உள்ள பரபரப்பு தகவல்களை படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:20 AM

    குரு அதிசார பெயர்ச்சி பலன்கள்

    அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம் (மேலும் படிக்க)

  • 10:18 AM

    Today Rasipalan: அக்டோபர் 30 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 13ஆம் நாளான இன்று (அக்டோபர் 30) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:02 AM

    மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல்

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இது எப்படி தீர்மானிக்கப்படும்? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:00 AM

    அரசு ஊழியர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியம்

    ஓய்வு பெற்ற பிறகு காலமான அரசு ஊழியர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான குடும்ப ஓய்வூதியத்தின் மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதம் குறித்து DoPPW ஒரு தெளிவுபடுத்தலை வெளியிட்டுள்ளது.

