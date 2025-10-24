LIVE : புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மழை தொடரும், வானிலை அப்டேட், ஆந்திரா பேருந்து தீ விபத்து - இன்றைய செய்திகள்

TamilNadu LIVE Today : தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று உருவாகிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆந்திராவில் சொகுசு பேருந்து தீ விபத்தில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். சிலர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுதவிர இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....