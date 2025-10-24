English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மழை தொடரும், வானிலை அப்டேட், ஆந்திரா பேருந்து தீ விபத்து - இன்றைய செய்திகள்

LIVE : புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மழை தொடரும், வானிலை அப்டேட், ஆந்திரா பேருந்து தீ விபத்து - இன்றைய செய்திகள்

TamilNadu LIVE : புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு, 8 மாவட்டங்களில் மழை தொடரும், வானிலை அப்டேட், ஆந்திரா பேருந்து தீ விபத்து உள்ளிட்ட இன்றைய செய்திகள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:43 AM IST
    Tamil Nadu Live News : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை - சந்திராஷ்டமம், கவனம் தேவை!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை - சந்திராஷ்டமம், கவனம் தேவை!
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
camera icon7
மகளிருக்கு மாதம் ரூ. 1750 உதவித்தொகை.. ஐடிஐ படிக்க செம்ம சான்ஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
இராணுவ மரியாதை பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
camera icon7
Indian Sports Persons
இராணுவ மரியாதை பெற்ற இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
camera icon10
Mercury transit
விருச்சிகத்தில் புதன் பெயர்ச்சி: நாளை முதல் 6 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், நல்ல காலம்
Live Blog

TamilNadu LIVE Today : தென் கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதிகளில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று உருவாகிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஆந்திராவில் சொகுசு பேருந்து தீ விபத்தில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். சிலர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுதவிர இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

24 October, 2025

  • 10:42 AM

    சென்னை, திருச்சி: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை

    tn unemployment assistance 2025 : சென்னை, திருச்சி மாவட்டத்தினர் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் (முழு விவரம்)

  • 10:09 AM

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் அவர்களுக்கு 2 பெரிய பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:00 AM

    8 மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் - வானிலை அப்டேட்

    Tamil Nadu Weather Update : வங்க கடலில் உருவான புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, 8 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது (முழு விவரம்)

  • 09:59 AM

    Kolkata Knight Riders: கேகேஆர் அணியின் டார்கெட் - யார் யார்?

    ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி குறிவைக்கும் மூன்று வெளிநாட்டு வீரர்கள் யார் யார் என்பதை அறிய இதை கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 09:10 AM

    புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

    இன்று விருச்சிக ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி. இதனால் அனைத்து ராசிகளிலும் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? முழு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:00 AM

    பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

    Central Govt Scholarship 2025: 1 ஆம் வகுப்பு முதல் பள்ளிகளில் படிக்கும் கூலித் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு ரூ.25,000 உதவித் தொகை கொடுக்கிறது. அக்டோபர் 31 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும். (முழு விவரம்)

  • 08:59 AM

    வங்கி விதிமுறைகளில் வரும் மிக முக்கிய மாற்றங்கள்

    Bank Rules New : நவம்பர் 1 முதல் வங்கி வாரிசு நியமனம் உள்ளிட்டவைகளில் அமலுக்கு வரும் புதிய விதிகள் (Banking Laws Amendment Act, 2025) குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 08:59 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி - முழு விவரம்

    Tamil Nadu Government : வடகிழக்கு பருவமழையின்போது இடி, மின்னல் உள்ளிட்ட விவரங்களை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் செயலி TN-Alert App குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 08:59 AM

    சென்னையில் ஊர் காவல்படையில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்

    Chennai Police Recruitment : சென்னை பெருநகர ஊர்காவல்படையினர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. முழு விவரம் இங்கே

  • 08:57 AM

    இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை

    இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை அக்டோபர் 24 மேஷம் முதல் மீனம் வரை. இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை அக்டோபர் 24, எந்த ராசிக்கு சந்திராஷ்டமம், யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. (முழு விவரம்)

Tamil Nadu live newsTamil Nadu Weather UpdateAndhra bus fireChennai Rain NewsTamil Nadu Rain Alert

Trending News