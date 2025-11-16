Live: சபரிமலை நடை திறப்பு; 9 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; IND vs SA - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Today: மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இன்று மாலை நடை திறக்கப்படுகிறது. நாளை (நவ. 17) முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் இன்று 9 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், ஐபிஎல் அணிகள் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், மினி ஏலம் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் வருகின்றன. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையில் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் பார்க்கலாம்.