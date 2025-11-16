English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Live: சபரிமலை நடை திறப்பு; 9 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு; IND vs SA - அப்டேட்ஸ்

November 16, 2025, 01:19 PM IST
    Tamil Nadu Live News: நவம்பர் 16ஆம் தேதியான இன்று உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இதோ...

Tamil Nadu Live News Today: மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இன்று மாலை நடை திறக்கப்படுகிறது. நாளை (நவ. 17) முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். தமிழ்நாட்டில் இன்று 9 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், ஐபிஎல் அணிகள் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கும் நிலையில், மினி ஏலம் குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் வருகின்றன. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையில் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் பார்க்கலாம்.

16 November, 2025

  • 13:17 PM

    அடுத்த டெஸ்ட்டில் சுப்மன் கில் விளையாட மாட்டார்? 

    Shubman Gill Injury Update: சுப்மன் கில் காயம் காரணமாக தற்போது அவசர சிகிச்சையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன. (மேலும் படிக்க)

  • 13:15 PM

    PM Kisan Credit Card: ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் தரும் அரசு

    விவசாயிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் பெற முடியும். இந்த கடனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

     

  • 12:37 PM

    Bihar Assembly Election 2025 | தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மோசடி

    பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு உலக வங்கி ஒதுக்கிய நிதியில் இருந்து ரூ.14 கோடியை மடைமாற்றி பெண்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரத்தை நிதிஷ் குமார் அரசு வழங்கியதாக ஜன் சுராஜ் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:19 PM

    தள்ளுவண்டி கடைகளுக்கு  இனி உரிமம் கட்டாயம்

    தமிழகத்தில் சாலையோரத்தில் இருக்கும் தள்ளுவண்டி கடைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை முக்கிய கண்டீஷன் போட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:31 AM

    திவாகர் சம்பளம்

    பிக்பாஸ் 9 : Watermelon திவாகர் அவுட்! 40 நாளில் எவ்வளவு சம்பாதித்தார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 11:27 AM

    வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை! 

    Heavy Rain ALert: தமிழகத்தில் 10 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 11:24 AM

    உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆதார் பதிவு செய்வது ஈஸி

     குழந்தைகளுக்கு ஆதார் புதுப்பித்து கொள்வதற்கு எந்த பணமும் செலுத்தாமல், இலவசமாக புதுப்பித்து கொள்ளலாம். குறிப்பாக பயோமெடட்ரிக் விவரங்களை இலவசமாக புதுப்பிக்கலாம். அது எப்படி என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 11:01 AM

    சூரியன் பெயர்ச்சி

    விருச்சிகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 30 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு சூப்பர் அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் (மேலும் படிக்க)

  • 10:34 AM

    Tamilisai Soundararajan: எஸ்ஐஆர் குறித்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

    நான் எழுதிய எஸ்ஐஆர் குறித்த புத்தகத்தை படித்தால் விஜய் ஆர்ப்பாட்டமே வேண்டாம் என முடிவு செய்வார் என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பேசி உள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும். 

  • 10:32 AM

    NEET Exemption: நீட் விலக்கு மசோதா - தமிழக அரசின் புதிய மனு

    நீட் விலக்கு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பதை எதிர்த்து குடியரசுத் தலைவர் தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும். 

  • 10:28 AM

    சிஎஸ்கே வேண்டாம்.. ராஜஸ்தானை தேடி சென்ற ஜடேஜா! 

    Ravindra Jadeja: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு ரவீந்திர ஜடேஜா ரூ. 14 கோடிக்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், டிரேட் குறித்து ஆர்ஆர் ஓனர் மனோஜ் படேல் பேசி உள்ளார்.  (மேலும் படிக்க)

  • 10:19 AM

    Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே டார்கெட் செய்யும் வீரர்கள்

    சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வரும் மினி ஏலத்தில் இருக்கும் முக்கிய தேவைகள் என்ன?, அந்த அணி குறிவைக்கும் வீரர்கள் யார் யார்? என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

     

  • 10:18 AM

    Sabarimala: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு

    மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு தேவசம்போர்டு சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 14:23 PM

    November 16 Today Rasipalan | நவம்பர் 16 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 30ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 16) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கே கிளிக் செய்து காணலாம்.

