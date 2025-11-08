Live: 4 புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள்; மழை அப்டேட்; தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Today: வாரணாசி - கஜுராஹோ, பெங்களூரு - எர்ணாகுளம், லக்னோ சந்திப்பு - சஹரன்பூர், மற்றும் ஃபிரோஸ்பூர் கண்டோன்மென்ட் - டெல்லி வழித்தடங்களுக்கான நான்கு புதிய வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று (நவ. 8) தொடங்கிவைத்தார். கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்துள்ளது. இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 5வது டி20ஐ போட்டி இன்று (நவ. 8) நடைபெற இருக்கிறது. டி20ஐ தொடரில் இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ள நிலையில் இன்றைய போட்டியில் வென்றால் தொடரை கைப்பற்றும்.