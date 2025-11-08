English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Live: 4 புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள்; மழை அப்டேட்; தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? - அப்டேட்ஸ்

Live: 4 புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள்; மழை அப்டேட்; தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News: 4 புதிய வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகள் தொடக்கம், தமிழ்நாடு மழை நிலவரம், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 5வது டி20ஐ போட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளுக்கான அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 8, 2025, 01:54 PM IST
    Tamil Nadu Live News: நவம்பர் 8ஆம் தேதிக்கான உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளுக்கான அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.

Live Blog

Tamil Nadu Live News Today: வாரணாசி - கஜுராஹோ, பெங்களூரு - எர்ணாகுளம், லக்னோ சந்திப்பு - சஹரன்பூர், மற்றும் ஃபிரோஸ்பூர் கண்டோன்மென்ட் - டெல்லி வழித்தடங்களுக்கான நான்கு புதிய வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி இன்று (நவ. 8) தொடங்கிவைத்தார். கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்துள்ளது. இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 5வது டி20ஐ போட்டி இன்று (நவ. 8) நடைபெற இருக்கிறது. டி20ஐ தொடரில் இந்தியா 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ள நிலையில் இன்றைய போட்டியில் வென்றால் தொடரை கைப்பற்றும்.

8 November, 2025

  • 13:53 PM

    திருமணம் செய்தால் ரூ.2.50 லட்சம்

    திருமணம் செய்யும் தம்பதிக்கு மத்திய அரசு ரூ.2.50 லட்சம் உதவித் தொகை வழங்கி வருகிறது.  இந்த திட்டம் பற்றி முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 13:48 PM

    Viral Video: திருடியை தாக்கும் நகைக் கடைக்காரர் - சிசிடிவி காட்சிகள்

    நகைக் கடையில் மிளகாய் பொடியை முகத்தில் வீசி திருட முயன்று பெண்ணை, நகைக் கடைக்காரர் கன்னத்திலேயே பளார் பளார் என அறைந்த சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. (மேலும் படிக்க)

     

  • 13:39 PM

    Bigg Boss 9 Tamil Double Eviction This Week | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் 2 போட்டியாளர்கள் வெளியேற்றம்? 

    பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியில் இருந்து, தற்போது முக்கிய போட்டியாளர்கள் இருவர் வெளியேறி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 13:17 PM

    மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம்

    SCSS திட்டத்தின் மூலம் இதில் ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்து மாதத்திற்கு ரூ.20,500 உத்தரவாத வருமானத்தை எவ்வாறு ஈட்டுவது என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 12:42 PM

    இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை

    திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் கடற்கரையில் பக்தர்கள் இரவு நேரத்தில் தங்க அனுமதி இல்லை என கோயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.  இதுகுறித்து விரிவாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 12:27 PM

    ஊழியர் ராஜினாமா செய்தால் ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிடைக்காதா?

    அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு தங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தால், அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

     

  • 12:19 PM

    Gouri Kishan Official Statement | கௌரி கிஷன் அறிக்கை!

    கெளரி கிஷன், தான் உருவ கேலிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறிய விவகாரம் பெரிதாக வைரலானதை தொடர்ந்து அவர் புதிதாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:46 AM

    Rishabh Pant Injury: ரிஷப் பண்ட் மீண்டும் காயம்

    தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் ரிஷப் பண்டுக்கு அடுத்தடுத்து மூன்று முறை பந்து தாக்கியதால் காயமடைந்து அவர் ரிட்டையர் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியன் திரும்பினார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:43 AM

    ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய கட்டுப்பாடு

    ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் மீண்டும் ஐஆர்சிடிசி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.  இதுகுறித்து  அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:28 AM

    Arulnithi Hospitalized  | அருள்நிதி மருத்துவமனையில் அனுமதி!

    பிரபல நடிகர் அருள்நிதி, தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:08 AM

    நவம்பர் 16 சூரியன் பெயர்ச்சி

    நவம்பர் 16 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியன் துலாம் ராசியை விட்டு வெளியேறி செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். இதனால் யாருக்கு நன்மை? யாருக்கு பிரச்சனை? முழு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:06 AM

    பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

    பிஎம் கிசான் 21வது தவணை இன்று வெளியாகிறதா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 10:29 AM

    திருப்பதி சொர்க்க வாசல் திறப்பு எப்போது? 

    திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலில்  வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்க வாசல் திறப்பு குறித்த தேதி வெளியாகி இருக்கிறது.  இதுகுறித்து அறிய ங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:27 AM

    Samantha With He Boyfriend Raj Nidimoru | காதலருடன் சமந்தா - வைரல் போட்டோ

    தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர், சமந்தா. இவர், தனது காதலருடன் எடுத்திருக்கும் புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:11 AM

    Government Employees DA Hike: அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை  

    அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படியை இந்த மாநில அரசு அறிவித்தாலும், அவர்களுக்கு 33 மாத அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:10 AM

    Sanju Samson CSK Trading: சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே டிரேடிங்

    சஞ்சு சாம்சன் - சிஎஸ்கே டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், சிஎஸ்கேவின் இந்த வீரர் ராஜஸ்தான் செல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவர் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 10:08 AM

    Ladki Bahin Yojana: பெண்கள் ஊக்கத்தொகை பெற eKYC கட்டாயம்

    மாதந்தோறும் ரூ.1500 ஊக்கத்தொகை பெற்று வரும் மகாராஷ்டிரா பெண்கள் இந்த eKYC செயல்பாட்டை செய்யாவிட்டால், ஊக்கத்தொகை அவர்களுக்கு நிறுத்தப்படலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:05 AM

    November 8 Rasipalan: நவம்பர் 8 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 22ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 8) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 11:05 AM

    பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?

    நிதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அறிவித்தது. பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன? முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

     

     

