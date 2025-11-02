Live: SIR அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டம்; மகளிர் உலகக் கோப்பை பைனல்; IND vs AUS 3வது T20I

Tamilnadu LIVE News Updates Today: தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தத்திற்கு எதிராக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் இன்று (நவ. 2) காலை தொடங்கியது. இதில் 40க்கும் மேற்பட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தொண்டரணியின் ஆலோசனை கூட்டம் பனையூர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற உள்ளது.
ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று (நவ. 2) நடைபெறுகிறது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் பலப்பரீட்சை மேற்கொள்கின்றன. இப்போட்டி இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. மேலும், ஆஸ்திரேலியாவின் ஹோபர்ட் நகரில் நடைபெறும் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது டி20ஐ போட்டியும் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்குகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.