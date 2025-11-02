English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Live: SIR அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டம்; மகளிர் உலகக் கோப்பை பைனல்; IND vs AUS 3வது T20I

Tamilnadu LIVE News: SIR குறித்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம், மகளிர் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி, இந்தியா - ஆஸ்திரேலியாவுக்கான 3வது டி20ஐ போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:04 PM IST
    Tamilnadu LIVE News: நவம்பர் 2ஆம் தேதியான இன்று, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தத்திற்கு எதிராக திமுக தலைவர் மு‌.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் இன்று (நவ. 2) காலை தொடங்கியது. இதில் 40க்கும் மேற்பட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். 

அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார். விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தொண்டரணியின் ஆலோசனை கூட்டம் பனையூர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற உள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று (நவ. 2) நடைபெறுகிறது. இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் பலப்பரீட்சை மேற்கொள்கின்றன. இப்போட்டி இன்று மதியம் 3 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. மேலும், ஆஸ்திரேலியாவின் ஹோபர்ட் நகரில் நடைபெறும் இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது டி20ஐ போட்டியும் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்குகிறது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

2 November, 2025

  • 13:03 PM

    மூத்த குடிமக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பா0ட்

    நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ஓய்வூதியம் என எதுவும் கிடையாது. இந்தப் பிரச்சினையை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில், மத்திய அரசின் பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான்-தன் யோஜனா  என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.  இந்த திட்டம் விரிவாக தெரிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 13:00 PM

    ஷாருக்கான் பிறந்தநாள்
     
    60 வயதாகும் நடிகர் ஷாருக்கான்... பல கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள், முழு விவரம் இதோ (மேலும் படிக்க)

  • 12:46 PM

    Anirudh Upcoming Movie Line Ups | சாய் அபயங்கரால் அனிருத் மார்கெட் டவுன்?

    தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். இவர் அடுத்தடுத்து கமிட் ஆகும் படங்கள் குறித்து தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 11:37 AM

    Bihar JDU Candidate Arrest: ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் கைது

    கொலை வழக்கில் தொடர்பிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, பீகார் ஆளும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் வேட்பாளர் அனந்த் சிங் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 11:34 AM

    Judge Anand Venkatesh: தமிழகத்தில் நிறைய தற்குறிகள் சுற்றுகிறார்கள் - நீதிபதி

    தமிழகத்தில் நிறைய தற்குறிகள் சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என வேலூரில் பள்ளி விழா ஒன்றில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பேசி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 11:31 AM

    INDW vs SAW Live Scorecard: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா லைவ் ஸ்கோர்கார்டு

    ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதும் இறுதிப்போட்டிக்கு, நமது ஜீ தமிழ் நியூஸ் தமிழ் வர்ணனையுடன் கூடிய லைவ் ஸ்கோர்கார்டை ஒளிபரப்புச் செய்கிறோம். இதுகுறித்து விரிவாக அறிய இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

     

  • 11:30 AM

    November 2 Rasipalan: நவம்பர் 2 ராசிபலன் 

    ஐப்பசி மாதம் 16ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 2) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:45 AM

    சுக்கிரன் பெயர்ச்சி

    சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 12 ராசிகளுக்கான விரிவான பலன்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 10:43 AM

    Actress Charged 50 Crores For 50 Seconds AD | 50 வினாடி நடிக்க 5 கோடி சம்பளம் வாங்கிய நடிகை!

    தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் ஒருவர், 50 வினாடி விளம்பரத்திற்கு 5 கோடி வாங்கியிருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

