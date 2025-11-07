Live: நடிகை கௌரிக்கு குவியும் பாராட்டு; தமிழக மழை அப்டேட்; கமல், அனுஷ்கா பிறந்தநாள்

Tamil Nadu Live News Today: நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், அனுஷ்கா ஆகியோர் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடுகின்றனர். தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட், தங்கம் விலை, விளையாட்டுச் செய்திகள் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.
Tamil Nadu Live News Today: நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், அனுஷ்கா ஆகியோர் இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடுகின்றனர். தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட், தங்கம் விலை, விளையாட்டுச் செய்திகள் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.
பிஎம் கிசான், ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டுமா?
PM Kisan, Ration Card : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பிஎம் கிசான், ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பது தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)
Gouri Kishan Others Movie Review Tamil | கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள Others படம் எப்படியுள்ளது?
அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் ஆதித்யா மாதவன், கௌரி கிஷன், அஞ்சு குரியன் ஆகியோர் நடித்துள்ள அதர்ஸ் படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
ஓடிடியில் இறங்கும் பைசன் .. எப்போது? எந்த தளத்தில் தெரியுமா?
Where to watch Bison movie: பைசன் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அறநிலையத்துறையில் வேலை
அறநிலையத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தாலே போதும். எனவே, இந்த பணிக்காக கூடுதல் விவரங்களை இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
SIR In Tamil Nadu | தூத்துக்குடியில் கனிமொழி எம்.பி பேட்டி
Kanimozhi Karunanidhi Attack ECI: பீகார், மகாராஷ்டிரா, ஹரியானா போன்ற மாநிலங்களில் பலருடைய வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி, SIR அவசரம் என்பது ஜனநாயகத்தையே கொலை செய்யக்கூடிய முயற்சி.. (மேலும் படிக்க)
வீட்டிலிருந்து ஆன்லைனில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) இணைந்து, EPFO ஆயுள் சான்றிதழுக்கான சேவையை முற்றிலும் இலவசமாக்கியுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக சிறந்த மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
தன்னார்வ பணி ஓய்வு ஓய்வூதிய விதிகள்
மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? தன்னார்வ பணி ஓய்வு பற்றிய சில முக்கிய செய்திகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவித் தொகை
வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 உதவித் தொகையாக வழங்கி வருகிறது. எனவே இந்த திட்டம் குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும் .
DA Hike: அகவிலைப்படி உயர்வு
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி இந்த இரண்டு மாநிலங்கள் தற்போது அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன. (மேலும் படிக்க)
வேண்டுமென்ற நிராகரிக்கிறார்கள்.. ஆனால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் - ஷமியின் சிறுவது பயிற்சியாளர்!
Childhood Coach About Mohammed Shami Rejection: முகமது ஷமியை இந்திய அணி நிர்வாகம் வேண்டுமென்றே நிராகரிக்கிறார்கள் என்று அவரது சிறுவயது பயிற்சியாளர் கூறி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
WPL Mega Auction 2026: மகளிர் பிரீமியர் லீக் - மெகா ஏலம்
மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 மெகா ஏலத்தை முன்னிட்டு 5 அணிகளும் தக்கவைத்த வீராங்கனைகள் யார் யார்? - முழு விவரத்தை அறிய இதை கிளிக் செய்யவும்.
Actress Gouri Krishna: நடிகை கௌரி கிருஷ்ணா அதிரடி பதிலடி
உருவக்கேலி செய்யும் வகையில் தன்னை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை, நடிகை கௌரி கிஷன் அதிரடியாக எதிர்கொண்டு பதிலடி கொடுத்த சம்பவத்தின் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
Coimbatore News: கோவையில் மீண்டும் ஒரு குற்ற சம்பவம்
கோவையில் பெண் கடத்தப்பட்டதாக கூறும் நிலையில், காரில் இருந்து வந்த அலறல் சத்தம் சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகி உள்ளது. இதுகுறித்து கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் தெரிவித்த தகவலை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.
Vijay Deverakonda Rashmika Wedding Date | விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம் எங்கே?
தென்னிந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களான விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கும் ராஷ்மிகா மந்தனாவிற்கும் விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Actress Huge Crush On Kamal Haasan | கமல் மீது க்ரஷ் கொண்டிருந்த நடிகை!
பிரபல நடிகை ஒருவர், கமல்ஹாசனிடம் பயங்கர க்ரஷ் கொண்டிருந்தார். ஆனால், அவரிடம் காதலை சொல்ல சென்ற போது எதிர்பாராத ஒன்றை கமல் கூறிவிட்டார். அந்த நடிகை யார்? இதோ முழு விவரம்! (மேலும் படிக்க)
இ-ஷ்ரம் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
இ-ஷ்ரம் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன? இதன் அம்சங்கள் என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
திருப்பதி பக்தர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
அடுத்த வரும் நாட்களில் நீங்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்வீர்கள் என்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தான். இனி ஏழுமலையானை தரிசிப்பதற்கு சுலபமான முறையில் டிக்கெட் எடுக்கும் வசதி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
மீண்டும் உருவாகும் 'புயல்'..
அடுத்த 4-5 நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரிதீப் ஜான் கூறியுள்ளர். மேலும், சென்னையின் வானிலை நிலவரம் குறித்து இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
November 7 Rasipalan: நவம்பர் 7 ராசிபலன்
ஐப்பசி மாதம் 21ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 7) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.