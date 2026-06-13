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Tamil Nadu Live Today : பாலியல் புகாரில் சேலத்தைச் சேர்ந்தவர் கைது, கனமழை அப்டேட் - இன்றைய வானிலை நிலவரம்

Tamil Nadu News Live Today : பல பெண்களை ஆசை வலையில் வீழ்த்தி, பாலியல் வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்த சேலத்தைச் சேர்ந்தவர் கைது உட்பட இன்றைய தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:05 AM IST
Tamil Nadu Live Today : பாலியல் புகாரில் சேலத்தைச் சேர்ந்தவர் கைது, கனமழை அப்டேட் - இன்றைய வானிலை நிலவரம்
Image Credit: Tamil Nadu News Live Today
13 June 2026 10:23 AM (IST)

தவெக நிர்வாகி கைது

திருப்பத்தூரில் ஆண்டியப்பனூரில் பாப்பாத்தி அம்மன் கோயில் மணிகள் திருட்டு வழக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி  கைதாகி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது (மேலும் படிக்க)

13 June 2026 10:07 AM (IST)

பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

13 June 2026 10:06 AM (IST)

பெண்களுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு : 

Tamil Nadu Government Jobs : பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாதம் 40 ஆயிரம் வரை சம்பளம் உள்ள இந்த வேலைக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

13 June 2026 10:05 AM (IST)

அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பறந்த அதிரடி உத்தரவு!

Tamilnadu Governement Teachers Order : அரசுப் பள்ளிகளில் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்க அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

13 June 2026 10:04 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : குழந்தை தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu live news
Tamil Nadu Breaking News
TVK News
Weather update
PM Kisan

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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