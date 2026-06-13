/Tamil Nadu Live Today : பாலியல் புகாரில் சேலத்தைச் சேர்ந்தவர் கைது, கனமழை அப்டேட் - இன்றைய வானிலை நிலவரம்

திருப்பத்தூரில் ஆண்டியப்பனூரில் பாப்பாத்தி அம்மன் கோயில் மணிகள் திருட்டு வழக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகி கைதாகி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது (மேலும் படிக்க)
PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government Jobs : பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாதம் 40 ஆயிரம் வரை சம்பளம் உள்ள இந்த வேலைக்கு யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Tamilnadu Governement Teachers Order : அரசுப் பள்ளிகளில் போதைப் பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்க அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : குழந்தை தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Live News Today : சேலத்தில் பல பெண்களை பாலியல் வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்த சேலத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகி மணிகண்டன் கைது, தமிழ்நாட்டில் மழை அப்டேட், பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி, தமிழ்நாடு அரசின் லோன் திட்டங்கள் அறிவிப்பு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய அறிவிப்புகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...