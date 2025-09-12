LIVE : துணை ஜனாதிபதி பதவியேற்பு, தீபாவளி பட்டாசு கடை அனுமதி, ஓய்வூதியம் அப்டேட்- இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tamilnadu LIVE : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் துணை ஜனாதிபதியாக பதவியேற்கிறார். தீபாவளி பட்டாசு கடை அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கலாம். ஓய்வூதியம் தொடர்பான செய்திகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:10 AM IST
    Tamil Nadu live news : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

12 September, 2025

  • 10:09 AM

    தீபாவளி பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

    Diwali Firecracker Shop License in Tamil Nadu : தீபாவளி பண்டிகைக்கு தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  (முழு விவரம்)

  • 09:43 AM

    8th Pay Commission Latest News: முக்கிய ToR அப்டேட்

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். ToR பற்றி ஒரு செய்தி வந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:42 AM

    DA Arrears Latest News: DA Arrears Latest News

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கூறுவது என்ன? சமீபத்திய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:38 AM

    ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 

    Pension : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் இனி வீடுகளுக்கே சென்று சேவைகளை வழங்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:38 AM

    ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய கடைசி தேதி அறிவிப்பு!

    Ration card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:38 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? மிக முக்கிய அப்டேட்

  • 09:36 AM

    இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி : 

    Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிகளுக்கு எடுக்கும் காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் என தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

