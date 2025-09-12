LIVE : துணை ஜனாதிபதி பதவியேற்பு, தீபாவளி பட்டாசு கடை அனுமதி, ஓய்வூதியம் அப்டேட்- இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu LIVE : தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் துணை ஜனாதிபதியாக பதவியேற்கிறார். தீபாவளி பட்டாசு கடை அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கலாம். ஓய்வூதியம் தொடர்பான செய்திகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....
தீபாவளி பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Diwali Firecracker Shop License in Tamil Nadu : தீபாவளி பண்டிகைக்கு தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
8th Pay Commission Latest News: முக்கிய ToR அப்டேட்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். ToR பற்றி ஒரு செய்தி வந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
DA Arrears Latest News: DA Arrears Latest News
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 18 மாத டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்குமா? மத்திய அரசு கூறுவது என்ன? சமீபத்திய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்!
Pension : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் இனி வீடுகளுக்கே சென்று சேவைகளை வழங்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்ய கடைசி தேதி அறிவிப்பு!
Ration card : ரேஷன் கார்டு கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. (முழு விவரம்)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? மிக முக்கிய அப்டேட்
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி :
Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிகளுக்கு எடுக்கும் காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் என தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)