Live: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்; தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழா; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் குழு இன்று முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஓட்டலில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை விழா இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கிறார். தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம்.