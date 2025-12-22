English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்; தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழா; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Live: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்; தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழா; தங்கம் விலை - அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Today Live News: பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த முக்கிய ஆலோசனை, விஜய் பங்கேற்கும் தவெக கிறிஸ்துமஸ் விழா, தங்கம் விலை நிலவரம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 22, 2025, 11:21 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: டிசம்பர் 22ஆம் தேதிக்கான உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன்...

Tamil Nadu Today Live News: அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்துவது குறித்து தமிழ்நாடு அமைச்சர்களின் குழு இன்று முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஓட்டலில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை விழா இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கிறார். தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் இப்பக்கத்தில் காணலாம். 

22 December, 2025

  • 11:18 AM

    Air India Plane Engine | ஏர் இந்தியா விமான எஞ்சின் கோளாறு

    டெல்லியில் இருந்து மும்பை நோக்கி சென்ற விமானம் நடுவானில் எஞ்சின் கோளாறு ஏற்பட்டது. இதன் பின் நடந்தது என்ன என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

  • 11:15 AM

    ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

    கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு  தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள்  இயக்கப்படுவதாக போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:14 AM

    சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை

    சென்னை மாநகராட்சியில் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 10:40 AM

    T20 World Cup: சுப்மன் கில்லை எடுக்காதது மிகப்பெரிய தவறு.. காரணம் இதுதான்! (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:29 AM

    Christmas 2025 Special Trains | கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு ரயில்கள்

    கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் அரையாண்டு விடுமுறை ஆகியவற்றை கருத்தில்கொண்டு, ஈரோடு - நாகர்கோவில் இடையே சிறப்பு ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:27 AM

    Government Schemes | மாணவர்களுக்கான நலத்திட்டங்கள்

    மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.500, மாணவிகளுக்கு இலவச ஸ்கூட்டி ஆகிய திட்டங்களை இந்த மாநில அரசு செயல்படுகிறது. இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம்.

  • 10:25 AM

    CSK Playing XI Ashwin Prediction | சிஎஸ்கே பிளேயிங் 12 அஸ்வின் கணிப்பு

    ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கே அணியின் பிளேயிங் 12 எப்படி இருக்கும் என மூத்த வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வின் கணித்துள்ளார். இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம். 

     

  • 10:23 AM

    Today Rasipalan December 22 | டிசம்பர் 22 ராசிபலன்

    டிசம்பர் 22ஆம் தேதி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிக்களுக்கான பலன்களை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

