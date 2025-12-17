Live: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்; தங்கம் விலை நிலவரம்; IND vs SA 4வது டி20ஐ

Tamil Nadu Today December 17 Live: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்னும் இரண்டு நாள்களில் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இன்றைய தினம் முக்கிய விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் இன்று விசாரிக்கிறார். இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டி20ஐ போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் இன்றிரவு நடைபெறுகிறது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இப்பக்கத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.