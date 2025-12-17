English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்; தங்கம் விலை நிலவரம்; IND vs SA 4வது டி20ஐ

Live: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்; தங்கம் விலை நிலவரம்; IND vs SA 4வது டி20ஐ

Tamil Nadu Today Live News: நாடாளுமன்மன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர், தங்கம் விலை நிலவரம், இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4வது டி20ஐ போட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:56 AM IST
    Tamil Nadu Today Live News: டிசம்பர் 17ஆம் தேதிக்கான உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இதோ...

Trending Photos

Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
Ration Card
Ration Card: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?
camera icon8
Bigg Boss
பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் காதல்.. வெளியே வந்தவுடன் பிரேக்-அப்! லிஸ்டில் இத்தனை ஜோடியா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
Live Blog

Tamil Nadu Today December 17 Live: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்னும் இரண்டு நாள்களில் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், இன்றைய தினம் முக்கிய விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் இன்று விசாரிக்கிறார். இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டி20ஐ போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் இன்றிரவு நடைபெறுகிறது. தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் செய்திகள், தங்கம் விலை அப்டேட், வானிலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இப்பக்கத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

17 December, 2025

  • 11:53 AM

    இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா 4வது டி20

    India vs South Africa: இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 4வது T20 போட்டி குறித்த நேரலை ஒளிபரப்பு, தேதி, நேரம் மற்றும் மைதான விவரங்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 11:25 AM

    APY News: அடல் பென்ஷன் யோஜனா

    அடல் பென்ஷன் யோஜனா மூலம் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கவுள்ளதா? நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சர் அளித்த அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:57 AM

    Bigg Boss Tamil Break Up Couple List | பிக்பாஸிற்கு பின் பிரேக்-அப் செய்த காதல் ஜோடிகள்!

    தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்ற நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது, பிக்பாஸ். இதன் 9வது சீசன் தற்போது நடைப்பெற்று வரும் நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சியில் எந்தெந்த ஜோடி வெளியில் வந்த பின்பு பிரேக்-அப் செய்தனர் என்பது குறித்த தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:44 AM

    Chennai Latest News Updates | போலீஸ் ஆய்வாளர் தற்கொலை முயற்சி

    சென்னையில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் ரேணுகா தேவி தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:25 AM

    நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

    ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலம் சுங்கச்சாடி அருகே உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்கு நாளை (டிசம்பர் 18)  விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து  அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 10:18 AM

    EPF News: பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகும்

    இன்னும் சில நாட்களில் ATM மூலம் இபிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வசதி அறிமுகம் ஆகவுள்ளது. இது குறித்து அமைச்சர் அளித்த அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:14 AM

    NPS News: சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கும் நிவாரணங்கள்

    ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) டிசம்பர் 16 அன்று NPS விதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது. அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையை அளிக்கும் இந்த மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:36 AM

    சோஷியல் மீடியா ராணிகள்

    சோஷியல் மீடியா ராணிகள்: 2025-ன் கலக்கிய டாப் சென்சேஷனல் நடிகைகள் (மேலும் படிக்க)

  • 09:35 AM

    திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு

    திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு: வக்பு வாரியம் எதிர்ப்பு - விசாரணை ஒத்திவைப்பு (மேலும் படிக்க)

  • 09:23 AM

    December 17 Today Horoscope | டிசம்பர் 17 இன்றைய ராசிபலன்

    மார்கழி மாதம் 2ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 17), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 09:21 AM

    MS Dhoni IPL Retirement | எம்எஸ் தோனி ஐபிஎல் ஓய்வு

    ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்கு எம்எஸ் தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார் என கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னணியை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 09:18 AM

    Australia Bondi Attack | ஆஸ்திரேலியா பாண்டை தாக்குதல் - பயங்கரவாதி ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர்!

    ஆஸ்திரேலியாவின் பாண்டை கடற்கரையில் 15 பேர் கொல்லப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை அரங்கேற்றியவர்கள் இந்தியாவின் ஹைதராபாத் நகரைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

Live NewsTamilnaduTamil NewsGold priceParliament Winter Session

Trending News