/Tamil Nadu Live : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

கறவை மாடு லோன் வாங்க தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கத்தின் சார்பில் கொடுக்கப்படும் 12 இலக்க எண் அவசியம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.(மேலும் படிக்க)
நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகிய அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வேலூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் 43 காலிப்பணியிடங்கள். மாதச் சம்பளம் ரூ.63,000 வரை. தகுதியானவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும் (மேலும் படிக்க)
பட்டா கேட்டு கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது வட்டாட்சியர்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் (முழு விவரம்)
Tamil nadu live Today : பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு காரணமாக வாகனங்களின் வாடகை கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது, நிபா வைரஸ் முன்னெச்சரிகை வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு என்பது உள்ளிட்ட அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்