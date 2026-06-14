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Tamil Nadu Live : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live Today: தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 14, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:27 AM IST
Tamil Nadu Live : தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Nadu Live Today
14 June 2026 10:26 AM (IST)

கறவை மாடு லோன் ரூ.60 ஆயிரம் வேண்டுமா? 

கறவை மாடு லோன் வாங்க தேசிய டிஜிட்டல் கால்நடை இயக்கத்தின் சார்பில் கொடுக்கப்படும் 12 இலக்க எண் அவசியம் என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.(மேலும் படிக்க)

14 June 2026 10:25 AM (IST)

TN Employment News: நீலகிரி மாவட்ட வேலைவாப்பு விவரங்கள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை, மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஆகிய அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள பதவிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன... (மேலும் படிக்க)

14 June 2026 10:25 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வேலூர் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் 43 காலிப்பணியிடங்கள். மாதச் சம்பளம் ரூ.63,000 வரை. தகுதியானவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும் (மேலும் படிக்க)

14 June 2026 10:24 AM (IST)

சென்னை மக்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்

பட்டா கேட்டு கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது வட்டாட்சியர்கள் விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் (முழு விவரம்)

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TAGS:
Tamil Nadu Live Today
Tamil Nadu Latest Updates
Tamil Nadu Government Announcements
Tamil Nadu rain forecast
Tamil Nadu Weather Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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