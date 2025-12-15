English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  LIVE : முதலமைச்சர் vs அமித் ஷா, நாய்களுக்கு அபராதம், முட்டை விலை உயர்வு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

LIVE : முதலமைச்சர் vs அமித் ஷா, நாய்களுக்கு அபராதம், முட்டை விலை உயர்வு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu live today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அனைத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 15, 2025, 10:17 AM IST
    Tamil Nadu live today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tamil Nadu live today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள், அரசின் அறிவிப்புகள், பென்சன் குறித்த அப்டேட்டுகள் உள்ளிட்டவற்றின் முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.....

 

15 December, 2025

  • 10:15 AM

    பள்ளி மாணவர்களுக்கு 24  நாட்கள் விடுமுறை

    2026ஆம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 24 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:12 AM

    Pensioners News | ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டம்

    Coimbatore, Salem News: கோவை (டிச. 30) மற்றும் சேலம் (டிச. 23) மாவட்ட அஞ்சல் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்ட விவரங்களை அறிக. குறைகளைத்தெரிவிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி என்ன? (முழு விவரம்)

  • 09:18 AM

    செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!

    Sevvai Peyarchi 2026: 2026ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் கிரக பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அந்த ராசிகள் என்னென்ன? எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை அவர்கள் பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:07 AM

    சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் இடமில்லை

    சஞ்சு சாம்சனுக்கு முறையாக வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருக்கும் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரை முகமது கைப் விமர்சித்துள்ளார். (முழு விவரம்)

  • 09:06 AM

    டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் விரைவில்: 

    TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் இம்மாத இறுதிக்குள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. அதுகுறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:05 AM

    ரேஷன் கார்டு இருக்கா? ரூ.20 லட்சம் தொழில் கடன், 5% வட்டி

    Ration Card Loan : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் 5% வட்டியில் அதிகபட்சம் 20 லட்சம் வரை தொழில் கடன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:05 AM

    இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :

    Rasipalan : இன்று 12 ராசிகளுக்கான பொதுவான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

