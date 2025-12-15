LIVE : முதலமைச்சர் vs அமித் ஷா, நாய்களுக்கு அபராதம், முட்டை விலை உயர்வு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu live today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள், அரசின் அறிவிப்புகள், பென்சன் குறித்த அப்டேட்டுகள் உள்ளிட்டவற்றின் முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.....
பள்ளி மாணவர்களுக்கு 24 நாட்கள் விடுமுறை
2026ஆம் ஆண்டு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 24 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Pensioners News | ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டம்
Coimbatore, Salem News: கோவை (டிச. 30) மற்றும் சேலம் (டிச. 23) மாவட்ட அஞ்சல் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்ட விவரங்களை அறிக. குறைகளைத்தெரிவிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி என்ன? (முழு விவரம்)
செவ்வாய் பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்!
Sevvai Peyarchi 2026: 2026ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய் கிரக பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அந்த ராசிகள் என்னென்ன? எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை அவர்கள் பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் இடமில்லை
சஞ்சு சாம்சனுக்கு முறையாக வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இருக்கும் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீரை முகமது கைப் விமர்சித்துள்ளார். (முழு விவரம்)
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் விரைவில்:
TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் இம்மாத இறுதிக்குள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. அதுகுறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
ரேஷன் கார்டு இருக்கா? ரூ.20 லட்சம் தொழில் கடன், 5% வட்டி
Ration Card Loan : ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் 5% வட்டியில் அதிகபட்சம் 20 லட்சம் வரை தொழில் கடன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :
Rasipalan : இன்று 12 ராசிகளுக்கான பொதுவான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)