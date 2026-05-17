/LIVE : ரஜினிகாந்த் பரபரப்பு பேட்டி, அமைச்சர் கீர்த்தனா கருத்து, தங்கம் தென்னரசு கடும் கண்டனம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

பிரபல தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் தற்கொலை செய்து உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவருக்கு வயது 85. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Live Today : விஜய் முதலமைச்சராக ஆகக்கூடாது என தான் முயற்சி எடுத்ததாக பரவும் தகவலில் துளியும் உண்மையில்லை என ரஜினிகாந்த் சென்னையில் இன்று தெரிவித்தார். மேலும், விஜய் முதலமைச்சரானதை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைந்ததாக கூறிய அவர், உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை தவெகவினர் பரப்ப வேண்டாம் என கேட்டுக் கொண்டார். இதுதவிர அமைச்சர் கீர்த்தனா கருத்துக்கு முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கண்டனம் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்....