Tamil News LIVE: அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு.. ஈரான் போர் - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil Nadu Live Today: 2026 சட்டமன்ற தேர்த ஏப்ரல் 23ல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இன்று மார்ச் 19 சென்னை வருகிறார். ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் தொடர்ந்து வருகிறது. கத்தார் நட்டை ஈரான் தாக்கிய நிலையில், ஈரானிய பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகளை நாட்டை விட்டு வெளியேறுமாறு கத்தார் உத்தரவிட்டுள்ளது. தவெக பாஜகவுடன் கூட்டணி சர்ச்சை சென்றுகொண்டிருந்த நிலையில், நேற்று விஜய் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுவடைந்து வருவதால், தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருகிறது. இது போன்ற இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…