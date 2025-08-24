LIVE : காலை உணவுத்திட்டம், முதலமைச்சர் முக்கிய அப்டேட், அதிமுக தனித்து ஆட்சி, எடப்பாடி சூளுரை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE Today : தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலை உணவுத் திட்டம் நகர்புற அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. ஆகஸ்டு 26 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார். நெல்லை பாஜக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக கூட்டணி ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமையும் என்றார். அதற்கு பதலளிக்கும் விதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துள்ளார். இதுதவிர தமிழ்நாடு அரசின் இலவச திட்டங்கள், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....