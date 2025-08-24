English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIVE : காலை உணவுத்திட்டம், முதலமைச்சர் முக்கிய அப்டேட், அதிமுக தனித்து ஆட்சி, எடப்பாடி சூளுரை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE : நகர்புற அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முக்கிய அப்டேட், அதிமுக தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி சூளூரை என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய அப்டேட்டுகள்....

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 24, 2025, 11:14 AM IST
    Tamil Nadu LIVE news : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Tamilnadu LIVE Today : தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் காலை உணவுத் திட்டம் நகர்புற அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. ஆகஸ்டு 26 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார். நெல்லை பாஜக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக கூட்டணி ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் அமையும் என்றார். அதற்கு பதலளிக்கும் விதமாக எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துள்ளார். இதுதவிர தமிழ்நாடு அரசின் இலவச திட்டங்கள், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

24 August, 2025

  • 11:14 AM

    ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா?

    Ration Card Update : தமிழ்நாடு அரசின் வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள் திட்டத்துக்கு மூத்த குடிமக்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 10:34 AM

    Bussy Anand In Jana Nayagan | ஜனநாயகன் படத்தில் புது கேமியோ!

    அரசியல் பிரபலம் ஒருவர், அதுவும் விஜய்க்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தில் நடிக்கப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:53 AM

    மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்: 

    Senior citizen pension schemes India : மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டங்கள் அடல் பென்ஷன் யோஜனா முதல் வய வந்தனா வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:33 AM

    பிறப்புச் சான்றிதழ் விதிகள்: 

    Birth certificate : இந்திய குடியுரிமைக்கு தேவையான பிறப்புச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 09:33 AM

    பெண்களுக்கான மாவு அரைக்கும் இயந்திரம்: 

    TN government subsidy : தமிழ்நாடு அரசின் மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி ஆகஸ்டு 31 என்பதால் தகுதியான பெண்கள் உடனே விண்ணப்பிக்கவும். (முழு விவரம்)

  • 09:32 AM

    ஆசிய கோப்பை 2025: இந்தியா – பாகிஸ்தான் 

    India vs Pakistan 2025: ஆசியக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மூன்று முறை நேருக்கு நேர் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.(முழு விவரம்)

  • 09:32 AM

    தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்

    Tamilnadu Government : தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் வீடு தேடி ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்குமாறு கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். (முழு விவரம்)

  • 09:31 AM

    இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 24 ஞாயிறு : 

    Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 24 ஞாயிறு, மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி வீடு தேடி வரும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..(முழு விவரம்)

