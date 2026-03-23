  Tamil News • Tamil Nadu

Tamilnadu Live : திமுக வேட்பாளர் பட்டியல், விமான கட்டணம், பெட்ரோல் டீசல் விலை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

TamilNadu Live : திமுக வேட்பாளர் பட்டியல், பெட்ரோல், டீசல் விலை, தங்கம் விலை, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:41 AM IST
    Tamil Nadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
camera icon10
Sani nakshatra peyarchi
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு!
camera icon6
TVK
தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு!
தினசரி ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறந்த நாள்?
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறந்த நாள்?
Live Blog

TamilNadu Live Today : திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் முக்கிய அப்டேட், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் லேட்டஸ்ட் அப்டேட், பெட்ரோல் டீசல் விலை, ஓய்வூதியம் விதிமுறைளில் மாற்றம் குறித்த இன்றைய முக்கிய செய்திகள்..

 

23 March, 2026

  • 11:41 AM

    கல் எறிந்தால் கம்பி தான்; சென்னை ரயில்வே பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை

    சென்னை கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில்கள் மீது பல நாட்களாக கல் வீசும் சம்பவம் நடந்து வருகிறது. இதற்கு தக்க நடவடிக்கையாக தற்போது கள் வீசும் நபர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை அல்லது ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு விடுத்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:44 AM

    தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

    Tamil Nadu Election : தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026ல் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:24 AM

    குரு பகவானின் 'டபுள் தமாக்கா': 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம்

    2026-ஆம் ஆண்டில், குரு கிரகம் இரட்டை வேட்டையை மேற்கொள்ளப் போகிறது. பொதுவாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ராசி மாற்றம் செய்யும், குரு, இந்த ஆண்டில் வெறும் ஐந்து மாத இடைவெளியிலேயே இரண்டு முறை ராசி மாற்றம் செய்யவுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:23 AM

    துரந்தர் 2 : நடிகையின் ரிவ்யூ!

    இந்தியாவில், அதிகம் வசூலித்த படமாகவும், அதிக வரவேற்பை பெற்று வரும் படமாகவும் இருக்கிறது, துரந்தர். இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு சென்று பார்க்க வேண்டாம் என பிரபல நடிகை ஒருவர் கூறியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்து முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:04 AM

    LPG ATM மூலம் 2 நிமிடங்களில் சிலிண்டர் பெறுவது எப்படி?

    Gas Cylinder News: நாட்டின் முதல் எல்பிஜி ஏடிஎம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பாரத் பெட்ரோலியத்தின் இந்த புதிய வசதி மூலம் 2 நிமிடங்களில் சிலிண்டர் பெறுவது மற்றும் காம்போசிட் சிலிண்டராக மாற்றுவது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (மேலும் படிக்க)

  • 09:52 AM

    தொழில் கடன் வேண்டுமா? 1 கோடி ரூபாய் மானியம்! 

    Tamil Nadu business loan : ஹோட்டல் உள்ளிட்ட சொந்த தொழில் செய்பவர்கள் அம்பேத்கர் தொழில்முனைவோர் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:12 AM

    தெற்கு ரயில்வேயின் அதிரடி கோடைக்கால ஸ்பெஷல் ரயில்கள் அறிவிப்பு

    அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்க உள்ள நிலையில், அதனை முன்னிட்டு தற்போது விருதுநகர், திருவண்ணாமலை திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி நோக்கி சிறப்பு ரயில்களை இயக்க தெற்கு ரயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 09:01 AM

    விமானப் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி! 

    Domestic Airfares Latest Updates இனி டிக்கெட் விலையில் அரசு கட்டுப்பாடு இல்லை. மார்ச் 23 முதல் புதிய விதிகள் அமல். இது விமான நிறுவனங்களுக்குப் பலனளிக்குமா?.. (மேலும் படிக்க)

  • 08:58 AM

    வங்கி தொடர் விடுமுறை

    Bank Holidays March 2026: இந்தியாவில் மார்ச் 23 முதல் 29, 2026 வரையிலான வாரத்தில் 4 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ராம நவமி மற்றும் வாராந்திர விடுமுறை குறித்த முழு விவரங்கள்.. (மேலும் படிக்க)

  • 08:51 AM

    ரூ. 50,000 கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்களின் பட்டியல்

    இந்தியாவில் ரூ.50,000-க்கும் குறைவான விலையில், சிறந்த செயல்திறன், சக்திவாய்ந்த கேமராக்கள், நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் உயர்தர அம்சங்களைக் கொண்ட மிகச்சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:50 AM

    தபால் வாக்கு : 12டி பார்ம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

    தபால் வாக்கு 12டி பார்ம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 08:50 AM

    திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்?

    Duriamurugan : திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் எப்போது வெளியாகும் என அமைச்சர் துரைமுருகன் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 08:49 AM

    இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை: 

    Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் மார்ச் 23 திங்கட்கிழமை இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

