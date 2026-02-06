LIVE: விஜய் வழக்கில் தீர்ப்பு.. IND vs ENG U19 உலகக் கோப்பை இறுதி போட்டி - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil Nadu Live Today: வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி, நடிகர் விஜய்க்கு ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தை எதிர்த்து, விஜய் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்பு இன்று வெளியாகிறது. இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக U19 உலகக் கோப்பை இறுதி போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1600 குறைந்துள்ளது. நேற்று நடந்த WPL இறுதி போட்டியில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அணி வென்ற நிலையில், 2வது முறையாக கோப்பையை வென்று அசத்தி உள்ளது. இது போன்ற இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…