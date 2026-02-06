English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LIVE: விஜய் வழக்கில் தீர்ப்பு.. IND vs ENG U19 உலகக் கோப்பை இறுதி போட்டி - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil Nadu Live: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…  

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:21 PM IST
    Tamil Nadu Live Today: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tamil Nadu Live Today: வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி, நடிகர் விஜய்க்கு ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தை எதிர்த்து, விஜய் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்பு இன்று வெளியாகிறது. இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக U19 உலகக் கோப்பை இறுதி போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1600 குறைந்துள்ளது. நேற்று நடந்த WPL இறுதி போட்டியில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அணி வென்ற நிலையில், 2வது முறையாக கோப்பையை வென்று அசத்தி உள்ளது. இது போன்ற இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்…

6 February, 2026

  • 13:19 PM

    Epstien Files | Epstein Files என்றால் என்ன? 

    பல ஆண்டுகளாக தீர்க்கப்படாத மர்மமாக இருக்கிறது, Epstein Files. இதன் சமீபத்திய வெளியீடுகள், திடுக்கிடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துபவையாக இருக்கின்றன. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 13:02 PM

    அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

    அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் 31 நாட்கள் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 12:41 PM

    டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்திய அணி போட்டி விவரம்.. முழு அட்டவணை! எதில் பார்க்கலாம்?

    India matches in the T20 World Cup 2026: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நாளை (பிப்ரவரி 07) தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்திய அணி எதிர்கொள்ளும் அணிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 12:20 PM

    8th CPC: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்வி

    மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்விகள் என்ன? பொருளாதார வல்லுநர்களின் எச்சரிக்கை என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 12:13 PM

    800 People Missing In Delhi Reason | டெல்லியில் 800 பேருக்கும் மேல் மிஸ்ஸிங்!

    டெல்லியில் 800க்கும் மேற்பட்டாேர் காணாமல் போயுள்ளதாக அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, இந்த லிஸ்டில் 500க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காணாமல் போயுள்ளனர். இதற்கு காரணம் என்ன? (மேலும் படிக்க)

  • 12:12 PM

    அதிமுக பிரமுகர் கொலை

    மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 11:19 AM

    ஆவினில்  வேலைவாய்ப்பு

    திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவினில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து  அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:04 AM

    EPF Interest Rate: EPF வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுமா?

    EPF வட்டி விகிதம் குறைக்கப்படுமா? இதற்கான காரணம் என்ன? இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 10:53 AM

    Dad Impregnated Disabled Daughter Mumbai | மாற்றுத்திறனாளி மகளை கர்ப்பமாக்கிய கொடூர தந்தை

    மும்பையில், தனது 20 வயது மாற்றுத்திறனாளி மகளை சொந்த தந்தையே கர்ப்பமாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ! (மேலும் படிக்க)

  • 10:52 AM

    Vijay One Crore Fine For Hiding Earnings Madras HC | விஜய்க்கு ரூ.1.5 கோடி அபராதம்! 

    புலி திரைப்படம் மூலம் வந்த வருமானத்தை மறைத்த குற்றத்திற்காக, விஜய் 1.5 கோடி அபராதம் செலுத்த வேண்டுமென சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவி பிறப்பித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:32 AM

    When Cooku With Comali Season 7 Starts | குக் வித் கோமாளி எப்போ தொடங்கும்?

    பிக்பாஸ் சீசன் 9, சில நாட்களுக்கு முன்பு முடிவடைந்தது. இதையடுத்து, குக் வித் கோமாளி தொடங்குவது எப்போது என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

  • 10:30 AM

    ‘Thalapathy’ Title in Tamil Nadu | 'தளபதி’ பட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள்! 

    தமிழ்நாட்டில், ‘தளபதி’ என்று பெரும்பாலானோர் விஜய்க்கு கொடுக்கின்றனர். ஆனால், விஜய்யை தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் இது சொந்தம் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 10:29 AM

    தசாங்க யோகம்

    சனி சுக்கிரன் கிரகங்கள் மங்களகரமான தசாங்க யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த யோகம் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதியான நேற்று உருவானது.  இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:24 AM

    RBI Repo Rate: ரெப்போ விகிதத்தில் மாற்றம் இல்லை

    இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் (MPC) முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யாமல் 5.25 சதவீதமாகவே தொடர்வதாக அறிவித்துள்ளது.

  • 10:05 AM

    பிப்ரவரியில் 3 புதன் பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலம்! 

    பிப்ரவரி மாதத்தில் நடக்கும் புதனின் மூன்று பெயர்ச்சியால், 3 ராசிக்காரர்கள் புது சொத்துக்களை வாங்கி குவிக்க இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:59 AM

    IND vs USA: இந்தியா பிளேயிங் 11.. முக்கிய பவுலர் காயம்! சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமிருக்கா? 

    அமெரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:56 AM

    தமிழகத்தில் நாளை பவர்கட்.. சனிக்கிழமை மின்தடை  ஏற்படும் பகுதிகள்! 

    தமிழகத்தில் மாதம்தோறும் மின் பராமரிப்பு காரணமாக மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நாளை சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 07) எங்கெல்லாம் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.   (மேலும் படிக்க)

     

