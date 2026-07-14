/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் அப்டேட்.. இன்று IND - ENG முதல் ஒருநாள் போட்டி

அமெரிக்கா-ஈரான் வரலாற்றுப் பகை, ஹோர்முஸ் நீரிணை மற்றும் செங்கடல் பாதுகாப்புச் சிக்கல்கள், ஹூதி அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படப் போகும் தாக்கங்கள் குறித்த முழுமையான அலசல்... (மேலும் படிக்க)
திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவு குறித்து, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதியுள்ள இரங்கல் கடிதத்தில், மறைந்த திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா எழுச்சியூட்டும் ஆளுமையாகத் திகழ்ந்தவர் என தெரிவித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)
|கிராம்
|18 கேரட்
|22 கேரட்
|24 கேரட்
|1
|ரூ. 10,970
|ரூ.13,150
|ரூ. 14,346
பழனி முருகன் கோயில் தங்கம் விடுதி கட்டணம் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ரூ.300 முதல் ரூ.1500 வரை கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளது. இந்த விடுதி கட்டணம் நேற்று (ஜூலை 13) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். தவெக நிர்வாகி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர் (மேலும் படிக்க)
மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மற்றும் ஹோர்முஸ் நீரிணை கடல் வழித்தட விவகாரங்கள் உலகப் பொருளாதாரத்திலும், கச்சா எண்ணெய் விலையிலும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த விரிவான தகவல். (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் ஜூலை 16 வரை வெயிலின் தாக்கம் 4°C வரை உயர்ந்து கடலோரப் பகுதிகளில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கக்கூடும் அதேவேளையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கப்போகுறது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். அணியில் இளம் பந்து வீச்சாளர் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்த தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியது. (மேலும் படிக்க)
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஒரு கிராம் எடையுள்ள 4,41,667 மோதிரங்களை வாங்க ஒப்பந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு வெயில் கொளுத்தும் என்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் மட்டும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தங்கம் விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்துள்ளது. அதன்படி ஒரு கிராம் தங்கம் 13,150 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இன்று இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது.