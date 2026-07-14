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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் அப்டேட்.. இன்று IND - ENG முதல் ஒருநாள் போட்டி

தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இன்று இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுகிறது. இது போன்ற முக்கிய அப்டேட்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 14, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:09 PM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் LIVE: தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம் அப்டேட்.. இன்று IND - ENG முதல் ஒருநாள் போட்டி
14 July 2026 01:07 PM (IST)

அமெரிக்கா - ஈரான் மோதல்: ... இந்திய பொருளாதாரம் பாதிக்குமா?

அமெரிக்கா-ஈரான் வரலாற்றுப் பகை, ஹோர்முஸ் நீரிணை மற்றும் செங்கடல் பாதுகாப்புச் சிக்கல்கள், ஹூதி அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் ஏற்படப் போகும் தாக்கங்கள் குறித்த முழுமையான அலசல்... (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 12:48 PM (IST)

Nand Kishore Goenka Demise: பிரதமரின் இரங்கல் கடிதம்

திரு நந்த கிஷோர் கோயங்காவின் மறைவு குறித்து, டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி எழுதியுள்ள இரங்கல் கடிதத்தில், மறைந்த  திரு நந்த கிஷோர் கோயங்கா எழுச்சியூட்டும் ஆளுமையாகத் திகழ்ந்தவர் என தெரிவித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 12:32 PM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை! 

கிராம் 18 கேரட் 22 கேரட் 24 கேரட்
1 ரூ. 10,970 ரூ.13,150 ரூ. 14,346

 

14 July 2026 12:32 PM (IST)

பழனி முருகன் கோயில் விடுதி கட்டணம் உயர்வு

பழனி முருகன் கோயில் தங்கம் விடுதி கட்டணம் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. ரூ.300 முதல் ரூ.1500 வரை கட்டணங்கள் உயர்ந்துள்ளது. இந்த விடுதி கட்டணம் நேற்று (ஜூலை 13) முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 12:31 PM (IST)

கரூரில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். தவெக நிர்வாகி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர் (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 12:23 PM (IST)

மீண்டும் உயர்கிறதா கச்சா எண்ணெய் விலை?

மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் அமெரிக்கா - ஈரான் பதற்றம் மற்றும் ஹோர்முஸ் நீரிணை கடல் வழித்தட விவகாரங்கள் உலகப் பொருளாதாரத்திலும், கச்சா எண்ணெய் விலையிலும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த விரிவான தகவல். (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 10:58 AM (IST)

அடுத்த சில நாட்களுக்கு வெயில் சுட்டெரிக்கும்! 

தமிழகத்தில் ஜூலை 16 வரை வெயிலின் தாக்கம் 4°C வரை உயர்ந்து கடலோரப் பகுதிகளில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கக்கூடும் அதேவேளையில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

14 July 2026 10:56 AM (IST)

IND vs ENG 1st ODI: இந்தியா பிளேயிங் 11 இதுதான்!

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கப்போகுறது என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். அணியில் இளம் பந்து வீச்சாளர் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

14 July 2026 10:52 AM (IST)

4.41 லட்சம் பேருக்கு தங்க மோதிரம்!

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்த தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு டெண்டர் கோரியது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live
Breaking News Live

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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