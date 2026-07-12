/Tamil Nadu Live : எஸ்.ஜானகி இறுதிச்சடங்கு, கோழி விற்பனை நிறுத்தம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

மாநிலம் முழுவதும் ஒரு வார காலத்திற்கு கோழி இறைச்சி விற்பனையை முழுமையாக நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு. ஏன் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்... (மேலும் படிக்க)
Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத் திட்டத்துக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்னென்ன விதிமுறைகள்? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
தமிழக கடலோர காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், சென்னையில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இயல்பை விட 2-3° செல்சியஸ் வரை கூடுதல் வெப்பமும் நிலவக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Central Government Scholarship : குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுக்காக மத்திய அரசு ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (மேலும் படிக்க)
கோடிங் தெரியாமல் AI மூலம் சொந்தமாக செயலி உருவாக்கும் பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Live today : பிரபல பாடகி எஸ் ஜானகி மறைவு. மைசூரில் அவருக்கு இன்று அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு செய்யப்படும் என கர்நாடக அரசு அறிவிப்பு. கறிக்கோழி விற்பனையை நிறுத்த வணிகர்கள் முடிவு, மத்திய அரசு உதவித்தொகை அறிவிப்பு என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்