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Tamil Nadu Live : எஸ்.ஜானகி இறுதிச்சடங்கு, கோழி விற்பனை நிறுத்தம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live : பிரபல பாடகி எஸ் ஜானகி மறைவு உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:31 AM IST
Tamil Nadu Live : எஸ்.ஜானகி இறுதிச்சடங்கு, கோழி விற்பனை நிறுத்தம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Nadu Live Update july 11
12 July 2026 09:30 AM (IST)

அசைவ பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி: வணிகர்கள் முடிவு!

மாநிலம் முழுவதும் ஒரு வார காலத்திற்கு கோழி இறைச்சி விற்பனையை முழுமையாக நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு அதிரடி முடிவு. ஏன் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்... (மேலும் படிக்க)

12 July 2026 09:30 AM (IST)

நன்னிலம் திட்டம் : பெண்கள் சொந்த நிலம் வாங்க நிதியுதவி 

Nannilam Scheme : நன்னிலம் மகளிர் நில உடமைத் திட்டத்துக்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்னென்ன விதிமுறைகள்? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

12 July 2026 09:28 AM (IST)

தமிழகத்தில் இன்று எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு? 

தமிழக கடலோர காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை காரணமாக இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், சென்னையில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இயல்பை விட 2-3° செல்சியஸ் வரை கூடுதல் வெப்பமும் நிலவக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

12 July 2026 09:27 AM (IST)

பிள்ளைகளின் படிப்புக்கு ரூ.25,000 தரும் மத்திய அரசு

Central Government Scholarship : குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுக்காக மத்திய அரசு ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (மேலும் படிக்க)

12 July 2026 09:25 AM (IST)

சொந்தமாக App உருவாக்க ஆசையா? தமிழக அரசின் அரிய வாய்ப்பு!

கோடிங் தெரியாமல் AI மூலம் சொந்தமாக செயலி  உருவாக்கும் பயிற்சியை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu Live
Tamil Nadu LIVE Updates
Tamil Nadu News Today
Breaking News Tamil Nadu

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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