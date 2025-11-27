English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
LIVE : விஜய் கட்சியில் செங்கோட்டையன், தமிழ்நாட்டுக்கு புயல்?, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 27, 2025, 11:41 AM IST
    TamilNadu Live : தமிழ்நாடடின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
மினி ஏலத்தில் RCB குறிவைக்கும் 4 வீரர்கள்... ஆனால் கிடைப்பது கஷ்டம் தான்...!
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்
Live Blog

LIVE : விஜய் கட்சியில் செங்கோட்டையன், தமிழ்நாட்டுக்கு புயல்?, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

27 November, 2025

  • 11:38 AM

    30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா? 

    Actress who married an older actor: தன்னை விட 30 வயது அதிகமாக இருக்கும் பிரபல நடிகர் ஒருவரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகை யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:30 AM

    தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன்!

    செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்ததும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

     

  • 11:30 AM

    இந்த வாரம் வெளியாகும் அஞ்சான்

    லிங்குசாமி இயக்கத்தில் சூர்யா, சமந்தா ரூத் பிரபு நடித்த அஞ்சான் படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படத்தை மொத்தமாக ரீ எடிட் செய்துள்ளனர். மேலும் படிக்க

     

  • 11:30 AM

    திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?

    செங்கோட்டையன் திமுகவை தவிர்த்துவிட்டு விஜய்யின் தவெகவில் இணைய முடிவெடுத்ததற்கான காரணங்கள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 11:30 AM

    சுப்மன் கில் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு!

    தென்னாப்பிரிக்காவிடம் ஏற்பட்ட வரலாற்று தோல்விக்கு பிறகு கேப்டன் சுப்மன் கில் வெளியிட்ட உருக்கமான செய்தி. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 11:28 AM

    அடிப்படை ஊதியம் / சம்பள அளவை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும்

     

    புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன? இதனால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 10:56 AM

    புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி

    புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம் (மேலும் படிக்க)

  • 10:53 AM

    விஜய் கட்சியில் இணைந்த செங்கோட்டையன்! 

    What Position Will Sengottaiyan Be Given In TVK: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியில் இணைந்துள்ளார். அவருக்கு என்ன பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற முழு விவரம் (மேலும் படிக்க)

  • 10:21 AM

    2 கோடி பேரை நீக்கிய ஆதார் ஆணையம் - முழு விளக்கம்

    aadhaar : ஆதார் பட்டியலில் இருந்து ஆதார் ஆணையம் 2 கோடி பெயர்களை நீக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம்.

  • 10:17 AM

    இந்திய அணி தொடர் தோல்வி.. WTC பைனலுக்கு தகுதி பெற வாய்ப்பு உள்ளதா? 

    Will India Can Qualify WTC Final: இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், உலகக் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க) 

  • 10:01 AM

    ஊழியர் அமைப்புகள் பரிந்துரைத்துள்ள முக்கிய திருத்தங்கள் என்ன?

     

    தொழிலாலர் அமைப்பான NC-JCM மத்திய அரசிடம் ToR -இல் பல்வேறு திருத்தங்களை கோரியுள்ளது. அதை பற்றிய விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:21 AM

    பட்டா மாறுதல் முதல் முதியோர் உதவித்தொகை வரை 

    tamil nadu e sevai : தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தில் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் அரசின் அனைத்து சேவைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பொதுமக்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:20 AM

    பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 

    Tamil Nadu Government Scheme: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சொந்த தொழில் செய்ய 10 லட்சம் வரை கடன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த முழு அறிவிப்பு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  (முழு விவரம்)

  • 09:20 AM

    வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் புதிய புயல் 

    வங்கக்கடலில் நிலைக் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 09:19 AM

    இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

    இன்று நவம்பர் 27, 2025, வியாழக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

