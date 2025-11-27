LIVE : விஜய் கட்சியில் செங்கோட்டையன், தமிழ்நாட்டுக்கு புயல்?, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
விஜய் கட்சியில் செங்கோட்டையன், தமிழ்நாட்டுக்கு புயல்?, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
LIVE : விஜய் கட்சியில் செங்கோட்டையன், தமிழ்நாட்டுக்கு புயல்?, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
Actress who married an older actor: தன்னை விட 30 வயது அதிகமாக இருக்கும் பிரபல நடிகர் ஒருவரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட நடிகை யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன்!
செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்ததும் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
இந்த வாரம் வெளியாகும் அஞ்சான்
லிங்குசாமி இயக்கத்தில் சூர்யா, சமந்தா ரூத் பிரபு நடித்த அஞ்சான் படம் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. படத்தை மொத்தமாக ரீ எடிட் செய்துள்ளனர். மேலும் படிக்க
திமுகவில் இணையாமல் போனதற்கு யார் காரணம் தெரியுமா?
செங்கோட்டையன் திமுகவை தவிர்த்துவிட்டு விஜய்யின் தவெகவில் இணைய முடிவெடுத்ததற்கான காரணங்கள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
சுப்மன் கில் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு!
தென்னாப்பிரிக்காவிடம் ஏற்பட்ட வரலாற்று தோல்விக்கு பிறகு கேப்டன் சுப்மன் கில் வெளியிட்ட உருக்கமான செய்தி. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
அடிப்படை ஊதியம் / சம்பள அளவை மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும்
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய நன்மைகள் என்ன? இதனால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம் (மேலும் படிக்க)
விஜய் கட்சியில் இணைந்த செங்கோட்டையன்!
What Position Will Sengottaiyan Be Given In TVK: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியில் இணைந்துள்ளார். அவருக்கு என்ன பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற முழு விவரம் (மேலும் படிக்க)
2 கோடி பேரை நீக்கிய ஆதார் ஆணையம் - முழு விளக்கம்
aadhaar : ஆதார் பட்டியலில் இருந்து ஆதார் ஆணையம் 2 கோடி பெயர்களை நீக்கியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. முழு விவரம்.
இந்திய அணி தொடர் தோல்வி.. WTC பைனலுக்கு தகுதி பெற வாய்ப்பு உள்ளதா?
Will India Can Qualify WTC Final: இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் நிலையில், உலகக் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
ஊழியர் அமைப்புகள் பரிந்துரைத்துள்ள முக்கிய திருத்தங்கள் என்ன?
தொழிலாலர் அமைப்பான NC-JCM மத்திய அரசிடம் ToR -இல் பல்வேறு திருத்தங்களை கோரியுள்ளது. அதை பற்றிய விரிவான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பட்டா மாறுதல் முதல் முதியோர் உதவித்தொகை வரை
tamil nadu e sevai : தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை மையத்தில் மிக குறைந்த கட்டணத்தில் அரசின் அனைத்து சேவைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பொதுமக்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். (முழு விவரம்)
பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!
Tamil Nadu Government Scheme: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சொந்த தொழில் செய்ய 10 லட்சம் வரை கடன்பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இது குறித்த முழு அறிவிப்பு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் புதிய புயல்
வங்கக்கடலில் நிலைக் கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் நவம்பர் 27 : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்று நவம்பர் 27, 2025, வியாழக்கிழமைக்கான 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)