English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிறப்பு நிதி, தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

LIVE : போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிறப்பு நிதி, தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu LIVE : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 19, 2026, 10:41 AM IST
    Tamil Nadu LIVE : தமிழ்நாடு இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
camera icon10
Solar Eclipse 2026
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
camera icon10
Gold price today
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
Live Blog

Tamil Nadu LIVE Today : போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சிறப்பு நிதி ஒதுக்கியது தமிழ்நாடு, தங்கம் விலை இன்று கூடியது, தமிழக சட்டப்பேரவை இன்றைய அப்டேட்டுகள், தேமுதிக கூட்டணி குறித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் முக்கிய அறிவிப்பு, மகாராஷ்டிராவில் இஸ்லாமியர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்த பாஜக அரசு, ரம்ஜான் நோன்பு இன்று தொடங்கியது, ஒன்றிய-மாநில உறவு குறித்த உயர்நிலைக் குழு கொடுத்த பரிந்துரைகள், டி20 உலக க்கோப்பை சூப்பர் 8 அப்டேட் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்ட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

 

19 February, 2026

  • 10:42 AM

    EPF Interest: மார்ச் 2 மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

    இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் இன்னும் சில நாட்களில் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. வட்டி அதிகரிக்குமா?

  • 10:06 AM

    பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை

    தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு  மார்ச் மாதத்தில் 12  நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:02 AM

    வேலையின்மை சான்றிதழ்: தமிழக அரசின் அதிரடி மாற்றம்

    TN Unemployment Certificate : தமிழ்நாடு அரசு, வேலையின்மை சான்றிதழ் பெறும் வழிமுறைகளை எளிமைப்படுத்தி புதிய அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு  விவரம்)

  • 10:01 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 பெற்றது குறித்து பெண்கள் உருக்கமாக தமிழ்நாடு அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர். (முழு விவரம்)

  • 09:56 AM

    இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை 

    இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம் குறித்து 12 ராசிகளின் பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

Tamil Nadu Live TodayTN breaking news live updatesGold Price Today Tamil NaduTN Assembly Live UpdatesTransport pension fund Tamil Nadu

Trending News