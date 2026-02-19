LIVE : போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிறப்பு நிதி, தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu LIVE Today : போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சிறப்பு நிதி ஒதுக்கியது தமிழ்நாடு, தங்கம் விலை இன்று கூடியது, தமிழக சட்டப்பேரவை இன்றைய அப்டேட்டுகள், தேமுதிக கூட்டணி குறித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் முக்கிய அறிவிப்பு, மகாராஷ்டிராவில் இஸ்லாமியர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்த பாஜக அரசு, ரம்ஜான் நோன்பு இன்று தொடங்கியது, ஒன்றிய-மாநில உறவு குறித்த உயர்நிலைக் குழு கொடுத்த பரிந்துரைகள், டி20 உலக க்கோப்பை சூப்பர் 8 அப்டேட் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் லைவ் அப்ட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....