/tamil nadu news live updates today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று, ஆளுநர் உரை முக்கிய அம்சங்கள், தமிழக வானிலை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

பத்திரப்பதிவுத்துறையில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வரும் இனி பட்டாவுடன் நில வரைபடம் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (மேலும் படிக்க)
வீட்டுக்கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை என ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்துள்ள அதிரடி உத்தரவு குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்....(மேலும் படிக்க)
சமீபத்திய விலை குறைவு உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. படிப்படையான இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் தெரியும் என்றும், விலைகள் குறையத் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது... (மேலும் படிக்க)
திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப்பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என அறநிலையத்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
tamil nadu news live updates today : 17வது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை தொடங்குகிறது. மரபுப்படி ஆளுநர் ராஜேந்திர அர்லேகர் உரையாற்ற உள்ளார். ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது 4 முதல் 5 நாட்கள் விவாதம் நடைபெறலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், இந்த கூட்டத்தொடரில் 2026-27 முழு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதுதவிர இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....