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tamil nadu news live updates today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று, ஆளுநர் உரை முக்கிய அம்சங்கள், தமிழக வானிலை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

tamil nadu news live updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் லைவ் அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:48 AM IST
tamil nadu news live updates today : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று, ஆளுநர் உரை முக்கிய அம்சங்கள், தமிழக வானிலை அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: tamil nadu news live updates today
18 June 2026 09:47 AM (IST)

தமிழக அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை

பத்திரப்பதிவுத்துறையில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வரும் இனி பட்டாவுடன் நில வரைபடம் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு பிறப்பித்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... (மேலும் படிக்க)

18 June 2026 09:46 AM (IST)

ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி உத்தரவு

வீட்டுக்கடனுக்கு காப்பீடு கட்டாயமில்லை என ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்துள்ள அதிரடி உத்தரவு குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்....(மேலும் படிக்க)

18 June 2026 09:40 AM (IST)

Petrol Diesel Price: பெட்ரோல், டீசல் விலை குறையப்போகுது

சமீபத்திய விலை குறைவு உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. படிப்படையான இந்தியாவிலும் இதன் தாக்கம் தெரியும் என்றும், விலைகள் குறையத் தொடங்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது... (மேலும் படிக்க)

18 June 2026 09:27 AM (IST)

திருச்செந்தூர்: ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு

திருச்செந்தூர் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப்பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என அறநிலையத்துறை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

18 June 2026 09:26 AM (IST)

வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் இன்று  பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu LIVE Updates
Tamil Nadu News Today
Tamil Nadu Assembly Session Live 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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