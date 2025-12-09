LIVE : புதுச்சேரியில் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live Today : புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டம், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டி20 போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
Tamil Nadu Live Today : புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டம், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டி20 போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி சூரியன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நற்பலன்களை அள்ளித்தரும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th CPC Latest News: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிருப்தி
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? மத்திய அரசு அளித்த அப்டேட் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
14 ஆயிரம் கல்வி உதவித் தொகை
Scholarship : தமிழ்நாட்டில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் கல்வி உதவித் தொகை பெற அரசு இசேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. (முழு விவரம்)
EPFO Rules: வேலை இல்லை, பிஎப் எடுக்கவில்லை
EPFO Rules: பிஎப் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஒருவர் வேலை இழப்பை சந்திக்கும்போது, பிஎப் பணத்தை எடுக்காமல் இருந்தால், அதற்கு வட்டி கிடைக்குமா? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டி20 இன்று!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக கட்டாக்கில் இன்று முதல் டி20 போட்டி நடக்க உள்ள நிலையில், எந்த அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.20 லட்சம் கடன்
Tamil Nadu Government : மகளிர் சுய உதவிக் குழுவில் உள்ள பெண்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் லோன் பெறுவது தொடர்பான இரண்டு முக்கிய திட்டங்கள் குறித்த அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சரின் குட் நியூஸ்
Ration Card: 55 ஆயிரம் பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு விரைவில் கொடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்துள்ள அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் :
இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)