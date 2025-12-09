English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : புதுச்சேரியில் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

LIVE : புதுச்சேரியில் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா போட்டி - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 9, 2025, 09:54 AM IST
    Tamil Nadu Live Today : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Live Blog

Tamil Nadu Live Today : புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டம், திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு, இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டி20 போட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

 

9 December, 2025

  • 09:51 AM

    சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

    டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி சூரியன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நற்பலன்களை அள்ளித்தரும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:51 AM

    8th CPC Latest News: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிருப்தி

    8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? மத்திய அரசு அளித்த அப்டேட் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:39 AM

    14 ஆயிரம் கல்வி உதவித் தொகை 

    Scholarship : தமிழ்நாட்டில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் கல்வி உதவித் தொகை பெற அரசு இசேவை மையத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 08:57 AM

    EPFO Rules: வேலை இல்லை, பிஎப் எடுக்கவில்லை

    EPFO Rules: பிஎப் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஒருவர் வேலை இழப்பை சந்திக்கும்போது, பிஎப் பணத்தை எடுக்காமல் இருந்தால், அதற்கு வட்டி கிடைக்குமா? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 08:57 AM

    இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டி20 இன்று! 

    தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக கட்டாக்கில் இன்று முதல் டி20 போட்டி நடக்க உள்ள நிலையில், எந்த அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 08:56 AM

    பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.20 லட்சம் கடன் 

    Tamil Nadu Government : மகளிர் சுய உதவிக் குழுவில் உள்ள பெண்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் லோன் பெறுவது தொடர்பான இரண்டு முக்கிய திட்டங்கள் குறித்த அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)

  • 08:55 AM

    புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சரின் குட் நியூஸ்

    Ration Card: 55 ஆயிரம் பேருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு விரைவில் கொடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்துள்ள அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

  • 08:54 AM

    இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் :

    இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

