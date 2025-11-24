English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  LIVE : தமிழ்நாட்டில் இன்று கனமழை, உருவாகும் புயல், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

LIVE : தமிழ்நாட்டில் இன்று கனமழை, உருவாகும் புயல், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu LIVE : தமிழ்நாட்டில் இன்று கனமழை, பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை, வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட தகவல்களின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்... 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:45 AM IST
    Tamil Nadu LIVE : தமிழ்நாட்டில் இன்று கனமழை, பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை, வானிலை நிலவரம் உள்ளிட்ட தகவல்களின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Live Blog

Tamil Nadu LIVE : தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் கனமழை, வங்கக்கடலில் புயல் உருவாகிறது, பல மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைவிடப்பட்டுள்ளது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

24 November, 2025

  • 10:43 AM

    கேப்டனாக கே.எல். ராகுலின் சாதனைகள் என்ன?

    KL Rahul Captaincy Record: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வழிநடத்துவதற்கு முன்பாக கேப்டனாக கே.எல். ராகுலின் சதனைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:30 AM

    உருவாகும் புயல்

    இன்று (நவம்பர் 24) வானிலை நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், நவம்பர் 26ஆம் தேதி உருவாகுல் புயல் குறித்து  அவர் பகிர்ந்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:35 AM

    தோனி Vs சாம்சன்: இருவரில் பெஸ்ட் பிளேயர் யார்

    Dhoni vs Sanju Samson: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் தோனி, சாம்சன் இதுவரை விளையாடிய போட்டிகளின் அடிப்படையில் யார் பெஸ்ட் பிளேயர்? என புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)

  • 09:34 AM

    EPFO : PF கணக்கில் வரப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம்! 

    EPFO : PF கணக்கில் EPFO செய்யப்போகும் மிகப்பெரிய மாற்றம், அந்த விதிமுறை மாற்றம் வந்தால் என்ன நன்மைகள் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 08:40 AM

    கனமழை - இன்று பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

    school holiday today : கனமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முழு விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.

  • 08:39 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு இந்த மெசேஜ் வந்திருந்தால் ரூ.1000 கன்பார்ம். முழு விவரம்

  • 08:38 AM

    இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 :

    Rasipalan : இன்னறைய ராசிபலன் நவம்பர் 24 திங்கட்கிழமை 12 ராசிகளுக்கும் பொதுப்பலனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

