/Tamil Nadu News Live : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம், காவிரி நீர் வரத்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

சர்க்கரை விலை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் விலை உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், எந்தெந்த நகரங்களில் எவ்வளவு விலை அதிகரித்துள்ளது...? அங்கு தற்போதைய விலை எவ்வளவு? (மேலும் படிக்க)
தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டியிருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்காததன் காரணங்கள் மற்றும் தொகுதி மறுவரையறு குறித்த திமுகவின் நிலைப்பாடு (மேலும் படிக்க)
அரசு பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. முதல்கட்டமாக நீண்ட தூர அரசு பேருந்துகளில் ரூ.10க்கு பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
முதல்வர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ் பெற்ற நிலையில், அடுத்த இந்த வழக்கில் என்ன நடக்கும்? சங்கீதா அடுத்து என்ன செய்வார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு அரசு மதுப்பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில், மதுபானங்களுக்கு புதிய வரியை விதிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
ஆகஸ்ட் 17 முதல் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வருகையில்லா ஆவண பதிவு தொடங்க உள்ள நிலையில், பத்திரப்பதிவுத் துறை அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News Live latest : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் இன்று நடக்கிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடக்கும் இக்கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் பாதிப்புகளை எப்படி எதிர்கொள்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து 6500 கன அடியாக குறைந்துள்ளது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்