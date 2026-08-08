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Tamil Nadu News Live : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம், காவிரி நீர் வரத்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu News Live : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்துக் கட்சிக்கூட்டம் இன்று, தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி நீர்வரத்து அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 08, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:35 PM IST
Tamil Nadu News Live : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம், காவிரி நீர் வரத்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu News Live
08 August 2026 04:34 PM (IST)

Sugar Price Hike : சர்க்கரை விலை உயர்வு

சர்க்கரை விலை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் விலை உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், எந்தெந்த நகரங்களில் எவ்வளவு விலை அதிகரித்துள்ளது...? அங்கு தற்போதைய விலை எவ்வளவு? (மேலும் படிக்க)

08 August 2026 01:34 PM (IST)

Delimitation Meeting : தொகுதி மறுவரையறை - திமுக நிலைப்பாடு

தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் கூட்டியிருக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்காததன் காரணங்கள் மற்றும் தொகுதி மறுவரையறு குறித்த திமுகவின் நிலைப்பாடு (மேலும் படிக்க)

08 August 2026 10:57 AM (IST)

இனி பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில்

அரசு பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. முதல்கட்டமாக நீண்ட தூர அரசு பேருந்துகளில் ரூ.10க்கு பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

08 August 2026 10:52 AM (IST)

சங்கீதா விஜய் விவாகரத்து வழக்கு

முதல்வர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு வாபஸ் பெற்ற நிலையில், அடுத்த இந்த வழக்கில் என்ன நடக்கும்? சங்கீதா அடுத்து என்ன செய்வார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

08 August 2026 09:40 AM (IST)

மதுபானங்கள் மீது புதிய கட்டணம் வசூலிக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டம்!

தமிழ்நாடு அரசு மதுப்பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுக்கும் வகையில், மதுபானங்களுக்கு புதிய வரியை விதிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

08 August 2026 09:38 AM (IST)

ஆகஸ்ட் 17 முதல் வருகையில்லா ஆவண பதிவு: 

ஆகஸ்ட் 17 முதல் சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வருகையில்லா ஆவண பதிவு தொடங்க உள்ள நிலையில், பத்திரப்பதிவுத் துறை அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live
Tamil Nadu News Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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