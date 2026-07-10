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Tamil Nadu News Live: தமிழ்நாடு நியூஸ் லைவ் : முதலமைச்சரின் கரூர் பயணம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu News Live: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அனைத்து அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:37 AM IST
Tamil Nadu News Live: தமிழ்நாடு நியூஸ் லைவ் : முதலமைச்சரின் கரூர் பயணம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil Nadu News Live july 10
10 July 2026 09:35 AM (IST)

வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் இன்று கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய  கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

10 July 2026 09:05 AM (IST)

மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2500 உடனடியாக கிடைக்காதா?

Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது வழங்கப்படும்? என அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார் (மேலும் படிக்க)

10 July 2026 09:04 AM (IST)

ரூ.25,000 வரை கல்வி உதவித்தொகை! 

Scholarship : 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்ற விவரம் இங்கே  தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.... (மேலும் படிக்க)

10 July 2026 09:03 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி 

வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை தொடங்க தமிழ்நாடு அரசின் 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu news live
Tamil Nadu live news
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Chief Minister Joseph Vijay

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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