/Tamil Nadu News Live: தமிழ்நாடு நியூஸ் லைவ் : முதலமைச்சரின் கரூர் பயணம், தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

தமிழகத்தில் இன்று கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Magalir Urimai Thogai : மகளிர் உரிமைத்தொகை எப்போது வழங்கப்படும்? என அமைச்சர் ரமேஷ் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்துள்ளார் (மேலும் படிக்க)
Scholarship : 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்ற விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.... (மேலும் படிக்க)
வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை தொடங்க தமிழ்நாடு அரசின் 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News Live: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இன்று கரூர் செல்கிறார். அங்கு பல்வேறு அரசு திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைக்கும் அவர், கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசுப் பணி ஆணையையும் வழங்குகிறார். இதுதவிர இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்