/Tamil Nadu News Live 16 May 2026: அதிமுக தரப்பில் அடிதடி; கனமழை அலர்ட்; இன்றைய தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்ஸ்

தமிழகத்தின் இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை எச்சரிக்கை?
தமிழகத்தில் இன்று (மே 16) விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை மற்றும் தேனி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறி மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் கடந்த 10 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்ற நிலையில், இதுவரை என்ன செய்திருக்கிறார்? எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திட்டுள்ளார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் இன்று (மே 16) சனிக்கிழமை 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்துள்ளது. அதன்படி ஒரு கிராம் 22 கேரட் தங்கம் 14,750 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. நேற்று (மே 15) பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ. 3 உயர்ந்தது. தற்போது இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயரும் அபாயம் உள்ளது. அதிமுக இரண்டாக உடைந்துள்ளது. விழுப்புரத்தில் உள்ள சி.வி. சண்முகம் அலுவலகத்தை திறக்க இருதரப்பினர் மோதி வருகின்றனர். இது போன்ற இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்களை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.