/Tamil Nadu News Live 17 May 2026: சிஎன்ஜி விலை உயர்வு; மத்திய அமைச்சர் மகன் போக்சோவில் கைது - இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

இன்று டெல்லியில் சிஎன்ஜி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 1 உயர்ந்துள்ளது. கடந்த இரண்டு நாட்களில் ரூ. 3 வரை உயர்ந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மத்திய இணை அமைச்சர் பண்டி சஞ்சய் குமாரின் மகன் பண்டி சாய் பகீரத் நேற்று மாலை போக்சோவில் கைதாகி உள்ளார். சிறுமிக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட நிலையில், போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் மற்றும் 9 அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ரஜினியின் ஸ்டாலின் சந்திப்பை பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி வந்த நிலையில், ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்துள்ளார்.