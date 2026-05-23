Tamil Nadu Live Updates: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. கனமழை அலர்ட்! இன்றைய முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu Live News Updates: தமிழகத்தில் மதியம் 1 மணி வரை 13 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இதுபோன்ற முக்கிய அப்டேட்ஸ்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள். 

Published: May 23, 2026, 10:34 AM IST|Updated: May 23, 2026, 01:15 PM IST
23 May 2026 01:11 PM (IST)

மாலை 4 மணி வரை கனமழை அலர்ட் 

ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலூர், தர்மபுரி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

23 May 2026 11:57 AM (IST)

கனமழை எச்சரிக்கை

சென்னையில் மொத்தமாக வானிலை மாறியுள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று (மே 23, சனிக்கிழமை) கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

23 May 2026 11:02 AM (IST)

12 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு..  

தமிழகத்தின் ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலூர், தர்மபுரி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

23 May 2026 10:40 AM (IST)

கோவையில் 10 வயது சிறுமி படுகொலை!

கோவை அருகே 10 வயது சிறுமி சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

 

 

23 May 2026 10:35 AM (IST)

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. 

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 10 நாட்களில் மூன்றாவது முறையாக விலை ஏகிறி உள்ளதால் மக்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் விலை 82 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 105.31க்கு விற்பனையாகிறது. (மேலும் படிக்க)

 

