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Tamil Nadu News LIVE: முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு, சிங்கப்பெண் அப்டேட், இஸ்ரேல் ஈரான் போர் - முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu News LIVE Updates 9 June 2026: தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:24 AM IST
Tamil Nadu News LIVE: முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு, சிங்கப்பெண் அப்டேட், இஸ்ரேல் ஈரான் போர் - முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu News LIVE Updates 9 June
09 June 2026 09:23 AM (IST)

LPG Ujjwala Scheme: மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை

பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் மானிய விலையிலான சமையல் எரிவாயு உருளைகளின் எண்ணிக்கையை அரசு குறைத்துள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு நான்கு உருளைகளாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.... (மேலும் படிக்க)

09 June 2026 09:04 AM (IST)

மக்களே உங்கள் பகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனையா?

CM Vijay : தமிழ்நாடு முழுவதும் குடிநீர் பிரச்சனைகள் தீர்ப்பது தொடர்பாக அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

09 June 2026 09:04 AM (IST)

ரூ.10 லட்சம் தொழில் கடன் வேண்டுமா?  தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Namakkal Collector Business Loan Announcement : 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் நீட்ஸ் (NEEDS) திட்டத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்காலம் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

09 June 2026 09:02 AM (IST)

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை:

Today Rasi Palan June 9 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை  (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu live news
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About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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