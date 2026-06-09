/Tamil Nadu News LIVE: முதலமைச்சர் விஜய் இன்றைய பேச்சு, சிங்கப்பெண் அப்டேட், இஸ்ரேல் ஈரான் போர் - முக்கிய செய்திகள்

பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா (PMUY) பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் மானிய விலையிலான சமையல் எரிவாயு உருளைகளின் எண்ணிக்கையை அரசு குறைத்துள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு நான்கு உருளைகளாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.... (மேலும் படிக்க)
CM Vijay : தமிழ்நாடு முழுவதும் குடிநீர் பிரச்சனைகள் தீர்ப்பது தொடர்பாக அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Namakkal Collector Business Loan Announcement : 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் நீட்ஸ் (NEEDS) திட்டத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்காலம் என நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Today Rasi Palan June 9 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 9 செவ்வாய் கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates 9 June 2026: தமிழ்நாடு காவல்துறையில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய். இன்று மாலை நடக்கும் விழாவில் தொடங்கி வைத்து பெண் காவலர்கள் மத்தியில் உரையாற்ற இருக்கிறார். இந்த ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர் கெட்டுவிட்டதாக திமுக குற்றச்சாட்டு, இஸ்ரேல் ஈரான் போர் பதற்றம், சிலிண்டர் விலை உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் மிக முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....