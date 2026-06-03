/Tamil Nadu Breaking News LIVE: டெல்லியில் நயினார் நாகேந்திரன்.. கர்நாடகா முதல்வராக பதவியேற்கும் டி.கே.சிவக்குமார் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்!

பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார் ஆகியோரின் ரசிகர்களை குறிவைத்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதுதான் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்.... (மேலும் படிக்க)
பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலகி உள்ளார். ஆனால் அவரை தக்கவைத்துக்கொள்ள அவருக்கு தேசிய அளவில் முக்கிய பொறுப்பை கொடுக்க அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறதாம். இந்த சூழலில், நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார். கர்நாடகாவில் முதலமைச்சராக இன்று மாலை பதவியேற்கிறார் டி.கே. சிவக்குமார். கர்நாடகத்தில் சித்தராமையா தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்று வந்தது. இரண்டரை ஆண்டுகள் முடிவடைந்ததும் முதலமைச்சர் பதவியை விட்டுக்கொடுக்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட நிலையில், இன்று சிவக்குமார் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார்.
இன்று தமிழகத்தில் 16 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தங்கம் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை. நேற்று முன்தினம் ஜூன் 01 ஆம் தேதி ரூ. 142 குறைந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக எவ்வித மாற்றமும் இன்று 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 15818க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.