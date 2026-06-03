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Tamil Nadu Breaking News LIVE: டெல்லியில் நயினார் நாகேந்திரன்.. கர்நாடகா முதல்வராக பதவியேற்கும் டி.கே.சிவக்குமார் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE Updates Today: அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகிய நிலையில், டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார் நயினார் நாகேந்திரன். இன்று கர்நாடக முதல்வராக பதவியேற்கிறார் டி.கே. சிவக்குமார். இது போன்ற இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 03, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:28 AM IST
Tamil Nadu Breaking News LIVE: டெல்லியில் நயினார் நாகேந்திரன்.. கர்நாடகா முதல்வராக பதவியேற்கும் டி.கே.சிவக்குமார் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்!
Image Credit: Image Source: X
03 June 2026 10:26 AM (IST)

Annamalai Birthday Posters: ரஜினி, அஜித் ரசிகர்களை குறிவைக்கிறாரா அண்ணாமலை?

பா.ஜ.க.வின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான அண்ணாமலையின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித் குமார் ஆகியோரின் ரசிகர்களை குறிவைத்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளதுதான் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்.... (மேலும் படிக்க)

TAGS:
Tamil Nadu Breaking News
Annamalai BJP News
Nainar Nagendran Delhi Visit
DK Shivakumar Oath Ceremony
Tamil Nadu Live Update

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