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Tamil Nadu News LIVE: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், வானிலை நிலவரம், மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil News LIVE Updates Today : 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:11 AM IST
Tamil Nadu News LIVE: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், வானிலை நிலவரம், மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: tamil nadu news live updates
16 June 2026 10:10 AM (IST)

பெண் குழந்தைகளுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50 ஆயிரம் பெற பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

16 June 2026 10:09 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு

Tamil nadu government latest news : தமிழ்நாடு அரசின் UYEGP திட்டத்தின் கீழ் படித்த இளைஞர்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
tamil nadu news live updates today
Chennai Breaking News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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