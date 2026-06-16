/Tamil Nadu News LIVE: தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், வானிலை நிலவரம், மாதம் ரூ.5000 உதவித்தொகை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50 ஆயிரம் பெற பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Tamil nadu government latest news : தமிழ்நாடு அரசின் UYEGP திட்டத்தின் கீழ் படித்த இளைஞர்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Updates Today : 10 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு மாதம் 5 ஆயிரம் உதவித்தொகை, தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகள், ரேஷன் கார்டு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்