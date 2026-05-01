நேரலை: அதிரடியாக உயர்ந்த சிலிண்டர் விலை! மே தின சிறப்புகள் மற்றும் இன்றைய டாப் 10 செய்திகள் -May 1

Live News May 1, 2026: இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்
சிலிண்டர் விலை அதிரடி உயர்வு: இன்று (மே 1) முதல் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை ரூ. 993 உயர்ந்து, சென்னையில் ஒரு சிலிண்டர் விலை ரூ. 3,234.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையில் மாற்றமில்லை.
மே தினக் கொண்டாட்டம்: உழைப்பாளர் தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர். மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தங்கம் விலை சரிவு: ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800-க்கு விற்பனையாகிறது. இது நகை வாங்குவோருக்குச் சற்று நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
தேர்தல் மே 4 கவுண்ட்டவுன்: தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் 3 நாட்களில் (மே 4) வெளியாக உள்ள நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு மற்றும் சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வானிலை அப்டேட்: தமிழகத்தில் இன்றும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், அதே சமயம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.