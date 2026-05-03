நேரலை: நீட் தேர்வு; பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை; மழை நிலவரம் - மே 3 அப்டேட்ஸ்

Live News May 3, 2026: இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்
நீட் தேர்வு: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு இன்று நடைபெற இருக்கிறது. 22.79 லட்சம் பேர் இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர். இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இத்தேர்வு நடைபெறுகிறது. இந்தியாவின் 551 நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 14 நகரங்களிலும் என மொத்தம் 5,432 மையங்களில் தேர்வு நடைபெற இருக்கின்றன.
பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியது. வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதிவரை மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் என 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் நாளை (மே 4) 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில், வாக்கு எண்ணும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன.
ஐபிஎல் இன்றைய போட்டிகள்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஹைதராபாத் நகரில் மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. அகமதாபாத் நகரில் மாலை 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.