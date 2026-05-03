நேரலை: நீட் தேர்வு; பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை; மழை நிலவரம் - மே 3 அப்டேட்ஸ்

இன்று (மே 3, 2026) நீட் தேர்வு நடைபெறுகிறது, தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை தொடங்குகிறது, தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை ஏற்பாடுகள் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் நேரலை அப்டேட்கள் இங்கே.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 3, 2026, 10:42 AM IST
TN Live News Today May 3
Live Blog

Live News May 3, 2026: இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்

நீட் தேர்வு: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு இன்று நடைபெற இருக்கிறது. 22.79 லட்சம் பேர் இத்தேர்வை எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர். இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இத்தேர்வு நடைபெறுகிறது. இந்தியாவின் 551 நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 14 நகரங்களிலும் என மொத்தம் 5,432 மையங்களில் தேர்வு நடைபெற இருக்கின்றன. 

பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப்பதிவு இன்று முதல் தொடங்கியது. வரும் ஜூன் 2ஆம் தேதிவரை மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேர்தல் முடிவுகள்: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் என 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் நாளை (மே 4) 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில், வாக்கு எண்ணும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன. 

ஐபிஎல் இன்றைய போட்டிகள்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஹைதராபாத் நகரில் மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. அகமதாபாத் நகரில் மாலை 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

3 May, 2026

  • 10:40 AM

    ருதுராஜ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

    "அணிக்கும் ரசிகர்களுக்கும் எங்களின் முழு உழைப்பை கொடுப்போம்" - மும்பை அணியின் வெற்றிக்கு பின் சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உறுதி! மேலும் படிக்க

  • 10:40 AM

    ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய விதிகள்!

    சிறிய நகை கடன்களுக்கு அதிகப் பணம்! - ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள புதிய தங்க கடன் விதிமுறைகள் என்னென்ன? முழு விவரம் உள்ளே! மேலும் படிக்க

  • 09:54 AM

    IPL 2026 Latest Updates: இறுதிப்போட்டி எங்கே நடக்கும்?

    ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான பிளே ஆப் அட்டவணை இன்னும் வெளியாகவில்லை. பிளே ஆப் போட்டிகள் ஆர்சிபியின் ஹோம் கிரவுண்டான சின்னசாமி மைதானத்தில் நடக்குமா...? (மேலும் படிக்க)

  • 09:53 AM

    May 3 Rasipalan | மே 3 ராசிபலன்

    சித்திரை மாதம் 20ஆம் நாளான இன்று (மே 3) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:50 AM

    Falta Repoll 2026 Updates: ஃபால்டாவில் மறுதேர்தல் நடப்பது ஏன்?

    மே 4ஆம் தேதி 5 மாநில மக்களும் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த தொகுதியில் மட்டும் வரும் மே 21ஆம் தேதி மறு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

