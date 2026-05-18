Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Tamil Nadu News LIVE : செம்மலை அதிமுகவில் விலகல்; தவெக குறித்து ஸ்டாலின்; தங்கம் விலை இன்று
Live Now

Tamil Nadu News LIVE : செம்மலை அதிமுகவில் விலகல்; தவெக குறித்து ஸ்டாலின்; தங்கம் விலை இன்று

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து, அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை விலகல், தஞ்சாவூரில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு என இன்றைய தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 18, 2026, 09:43 AM IST|Updated: May 18, 2026, 11:37 AM IST
Tamil Nadu News LIVE : செம்மலை அதிமுகவில் விலகல்; தவெக குறித்து ஸ்டாலின்; தங்கம் விலை இன்று
Image Credit: தமிழ்நாடு இன்றைய செய்திகள் (Image Source: X)
18 May 2026 11:33 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : விஜய் கேரளா போகாதது ஏன் தெரியுமா?

கேரளாவில் முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் மற்றும் அவர் தலைமையிலான 20 பேர் கொண்ட அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்நிகழ்வில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொள்ளாதது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

18 May 2026 10:20 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : தவெக குறித்து ஸ்டாலின் பேச்சு

சமூக வலைதளங்கள் குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது என தஞ்சாவூரில் திருவாரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் இல்லத் திருமண நிகழ்வில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசி உள்ளார்.

18 May 2026 09:53 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : கேரள முதலமைச்சர் பதவியேற்பு

கேரள மாநில முதலமைச்சராக காங்கிரஸ் கட்சியின் வி.டி.சதீசன் இன்று பதவியேற்கிறார். அவருடன் 20 அமைச்சர்களும் பதவியேற்கின்றனர். இதில் விஜய் பங்கேற்பதாக இருந்த நிலையில், தற்போது அவர் கேரளா செல்லவில்லை. (மேலும் படிக்க)

18 May 2026 09:49 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : கோவையில் சிக்கிய கும்பலால் பரபரப்பு

கோவையில் அதிநவீன இயந்திரம் மூலம் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிட்ட கும்பலைச் சேர்ந்த 3 பேர் கைது. கைதானவர்களில் 1998 கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவ குற்றவாளி கரும்புகடை ஹக்கீமும் அடக்கம். இதனால் உளவுத்துறை தீவிர விசாரணை (மேலும் படிக்க)

18 May 2026 09:47 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : கோவில்பட்டியில் இளைஞர் கொலை

கோவில்பட்டியில் காதல் விவகாரத்தில் காதலி கண் முன்னே காதலனுக்கு கத்திக்குத்து. இதில் சிகிச்சை பலன் இல்லமால் 18 வயது இளைஞர் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில், காதலியின் தந்தை உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Tags:
Live News
Tamil News
Tamilnadu
CM Vijay Live

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
விஜய் கேரளா போகாதது ஏன்? பயணம் திடீரென ரத்து!

விஜய் கேரளா போகாதது ஏன்? பயணம் திடீரென ரத்து!

Kerala18 min ago
2

தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் போட்டி.. தயாராகும் சிஎஸ்கே! பிளேயிங் 11 இதுதான்

MS Dhoni1 hr ago
3

Tamil Nadu News LIVE : செம்மலை அதிமுகவில் விலகல்; தவெக குறித்து ஸ்டாலின்; தங்கம் விலை இன்று

Live News2 hrs ago
4

ரயிலில் பற்றிய தீ... பீகாரில் பரபரப்பு; தொடரும் விபத்துகள் - ரயில்வே சொல்வது என்ன?

Bihar2 hrs ago
5

கள்ள நோட்டு கும்பல் சிக்கியது எப்படி? கோவை குண்டுவெடிப்பு குற்றவாளிக்கு என்ன தொடர்பு

Coimbatore3 hrs ago