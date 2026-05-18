/Tamil Nadu News LIVE : செம்மலை அதிமுகவில் விலகல்; தவெக குறித்து ஸ்டாலின்; தங்கம் விலை இன்று

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் கேரள பயணம் ரத்து, அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை விலகல், தஞ்சாவூரில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பேச்சு என இன்றைய தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.
கேரளாவில் முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் மற்றும் அவர் தலைமையிலான 20 பேர் கொண்ட அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இந்நிகழ்வில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொள்ளாதது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
சமூக வலைதளங்கள் குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது என தஞ்சாவூரில் திருவாரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் இல்லத் திருமண நிகழ்வில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசி உள்ளார்.
கோவையில் அதிநவீன இயந்திரம் மூலம் கள்ள நோட்டுகளை அச்சிட்ட கும்பலைச் சேர்ந்த 3 பேர் கைது. கைதானவர்களில் 1998 கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு சம்பவ குற்றவாளி கரும்புகடை ஹக்கீமும் அடக்கம். இதனால் உளவுத்துறை தீவிர விசாரணை (மேலும் படிக்க)
கோவில்பட்டியில் காதல் விவகாரத்தில் காதலி கண் முன்னே காதலனுக்கு கத்திக்குத்து. இதில் சிகிச்சை பலன் இல்லமால் 18 வயது இளைஞர் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில், காதலியின் தந்தை உள்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விஜய் கேரள பயணம் ரத்து : கேரள முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் மற்றும் அவரது தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று பதவியேற்கும் நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யும் அந்நிகழ்வில் பங்கேற்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அவர் இன்று கேரளா செல்லவில்லை.
உள்ளூர் விடுமுறை : 128வது உதகை மலர் கண்காட்சியை ஒட்டி நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு இன்று உள்ளூர் விடுமுறை.