/Tamil Nadu News LIVE : CM விஜய் அறையில் ரீல்ஸ்; மருந்து கடைகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : மே 19ஆம் தேதியான இன்று நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது; சென்னையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது; 6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...
மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே தேநீர் கடையின் கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த பணத்தை பட்டப்பகலில் திருடிச் சென்ற வாலிபரை சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த சூரைக்காடு பகுதியில் 'நவகிரக கஃபே' என்ற தேநீர் விடுதி இயங்கி வருகிறது. நேற்று பகல் நேரத்தில் கடையின் மேலாளர் தற்காலிகமாக வெளியே சென்றிருந்தார். அப்போது கடையில் வயதான டீ மாஸ்டர் மட்டுமே பணியில் இருந்துள்ளார்.
இதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர், டீ மாஸ்டரின் கவனத்தை திசை திருப்பி, கல்லாப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 9,000 ரூபாய் மற்றும் சில்லறை பணத்தை நைசாக திருடிக் கொண்டு தப்பியோடினார்.
கல்லாவில் இருந்த முந்தைய நாள் வசூல் தொகையும் காணாமல் போனதால் அதிர்ச்சியடைந்த கடையின் உரிமையாளர், சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளை ஆய்வு செய்தார். அதில், வாலிபர் ஒருவர் பணத்தை திருடும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது.
இது குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் சீர்காழி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர் புதுத்துறை கன்னிக் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த முருகவேல் என்பது தெரியவந்தது. தலைமறைவாக உள்ள முருகவேலை போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இடம்
|சூரைக்காடு, சீர்காழி (மயிலாடுதுறை மாவட்டம்)
இலக்கு
|நவகிரக கஃபே (தேநீர் விடுதி)
|திருடப்பட்ட தொகை
|சுமார் ₹9,000 மற்றும் சில்லறைப் பணம்
குற்றவாளி
|முருகவேல், புதுத்துறை கன்னிக் கோயில் தெரு
|நடவடிக்கை
|சிசிடிவி ஆதாரத்துடன் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் பணிபுரியும் 5,500-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் அனைவரும் சரியாக காலை 10:00 மணிக்கு பணிக்கு வர வேண்டும் என துறை வாரியாக வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் தினசரி காலை 9:30 மணி முதல் 10:00 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தந்துவிடுவதால், பணியாளர்கள் அனைவரும் அதற்கு முன்பாகவே பணிக்குச் சமூகமளிக்க வேண்டும் என்று உயர் அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
முதல்வர் விஜய் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பல்வேறு சங்கங்களின் நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது ஒருவர் அவரது அறையில் விஜய் முன்னிலையில் வீடியோ எடுத்து, அதை சமூக வலைதலங்களில் ரீல்ஸ் ஆக வெளியிட்டுள்ளார். ஆனால், அவர் அரசு அதிகாரி என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. ஆனால், அவர் அரசு அதிகாரி இல்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சங்கங்களை சேர்ந்தவராக இருந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சமூகநீதி இயக்கத்தின் தலைவர் திரு. சரவணன், தமிழ்நாடு மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர் திருமதி T.S. சாந்தகுமாரி ஆகியோர் சந்தித்துப் பேசினர்.#CMJosephVijay pic.twitter.com/18jfFJ6xtN
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) May 19, 2026
முதல்வர் விஜய் அதிகாரிகளுடன் பேசுகிறார்.
அதில் ஒரு பெண் அதிகாரி உயரதிகாரி ஒருவர் மீது புகார் சொல்கிறார்.
அதை இன்னொரு அதிகாரி ரீல்ஸாக எடுத்து வெளியிடுகிறார்.#reelsgoverment pic.twitter.com/90VMLS0g6X
— RAMJI (@RAMJIupdates) May 19, 2026
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக அவைத் தலைவரும், தமிழ் நாடு வக்ஃபு வாரிய முன்னாள் தலைவருமான டாக்டர் அ. தமிழ்மகன் உசேன் அவர்கள் தலைமையில்; மாண்புமிகு கழகப் பொதுச்செயலாளர் புரட்சித் தமிழர் @EPSTamilNadu அவர்கள் முன்னிலையில், சென்னை, இராயப்பேட்டை, அவ்வை சண்முகம் சாலையில்… pic.twitter.com/xP5jCZOhLl
— AIADMK - SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKOfficial) May 19, 2026
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் தனது ஒப்புதலை அளித்துவிட்டதால், அடுத்தபடியாக இந்த கோப்புகள் மத்திய சட்ட அமைச்சகத்தின் பரிசீலனைக்குச் செல்லும். மத்திய அரசு இந்தப் பெயர்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தவுடன், குடியரசுத் தலைவர் புதிய நீதிபதிகளை நியமிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை (Warrant of Appointment) பிறப்பிப்பார். இந்த 19 பேரின் நியமனமும் நடைமுறைக்கு வரும் பட்சத்தில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆகக் குறைந்து, வழக்குகள் விரைவாக முடிவுக்கு வர பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
|வகைப்பாடு
|பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபர்களின் பெயர்கள்
|மாவட்ட நீதிபதிகள் அந்தஸ்தில் (09 நபர்கள்)
|எஸ். அல்லி (தலைமை பதிவாளர்), முருகன், சுமதி, திருமகள் சந்திரசேகர், தர்மலிங்கம் லிங்கேஸ்வரன், கார்த்திகேயன் பாலதாண்டாயுதம், சண்முகம் கார்த்திகேயன், பாலுச்சாமி முருகேசன், குணசேகரன்
|வழக்கறிஞர்கள் துறையில் (10 நபர்கள்)
|என். ரமேஷ், ஜி.கே.முத்துக்குமார், ராஜேஷ் விவேகானந்தன், சங்கரநாராயணன் ரவிக்குமார், நாகராஜன் திலீப்குமார், இ.மனோகரன், கிருஷ்ணசாமி கோவிந்தராஜன், ரஜினிஷ் பதியில், கே.அப்பாதுரை, ஆர்.அனிதா
பிளஸ் 1, பிளஸ் 2-வில் மார்க் கம்மியா? அல்லது அரியர் விழுந்துடுச்சா? கவலை வேண்டாம்! புதுச்சேரி அரசு துணைத்தேர்வு எழுத மீண்டும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. கடைசி தேதி மே 30 தான். உடனே அப்ளை பண்ணுங்க.. (மேலும் படிக்க)
சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை (மே 19) காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை, திருமுடிவாக்கம் மற்றும் பொழிச்சலூர் பகுதிகளில் மின்தடை (மேலும் படிக்க)
ஒரு நொடி கவனச்சிதறல் பல உயிர்களைப் பறிக்கும்!" அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் செல்போன் பேசுவதை முற்றிலுமாகத் தடுக்க புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறினால் சஸ்பெண்ட் உறுதி. முழு விபரத்தை அறிக.. (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகிய முன்னாள் நிர்வாகி அலீம் அல் புகாரி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார். திமுக உடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் முறித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய அலீம் அல் புகாரியை காங்கிரஸ் கட்சி சஸ்பெண்ட் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மருத்துவர் சுப்பையா கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கான ஆயுள் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா கொலை தொடர்பானோர் விடுதலைக்கு எதிரான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளனர். தீர்பபை முறையாக ஆராயாமல் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
PM Shri திட்டம் குறித்த கேள்விக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கல்விக்கான நிதி வரவில்லை. மறைமுக அழுத்தத்திற்கு அடிபணியமாட்டோம். கொள்கையில் என்றும் சமரசமில்லை" என தெரிவித்துள்ளார். திமுக அரசின் நிலைப்பாட்டை தவெக அரசும் தொடர்கிறது.
1 கிராம் தங்கம் : ரூ.120 உயர்வு - ரூ.14,870 ஆக விற்பனை
1 சவரன் : ரூ.960 உயர்வு - ரூ.1,18,960
நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலை பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக லிட்டருக்கு 96 காசுகளும், டீசல் 94 காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன.
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது. இபிஎஸ் அங்கு செல்ல உள்ள நிலையில், எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பினரும் அங்கு வருகை தர இருப்பதாக தகவல்.
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுவதை ஒட்டி, சென்னை மெரினாவில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் நினைவிடத்திற்கு சென்று, அதிமுக பொதுச்செயாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் : அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற இருக்கிறது. நேற்று முன்தினம் (மே 17) பிரபல தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் மரணமடைந்த நிலையில், இன்று காலை 11 மணிக்கு சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள அவரது இறுதிச்சடங்கு நடைபெற இருக்கிறது. தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தர், ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று (மே 19) இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.