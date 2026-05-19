Tamil Nadu News LIVE : CM விஜய் அறையில் ரீல்ஸ்; மருந்து கடைகள் நாளை வேலைநிறுத்தம்

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : மே 19ஆம் தேதியான இன்று நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது; சென்னையில் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது; 6 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Published: May 19, 2026, 09:07 AM IST|Updated: May 19, 2026, 07:11 PM IST
Image Credit : Tamil Nadu Live Updates (Image Source: X)
19 May 2026 07:10 PM (IST)

சீர்காழி: டீ கடையில் பட்டப்பகலில் ₹9,000 திருட்டு - சிசிடிவி காட்சியால் சிக்கிய வாலிபர்

மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே தேநீர் கடையின் கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த பணத்தை பட்டப்பகலில் திருடிச் சென்ற வாலிபரை சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த சூரைக்காடு பகுதியில் 'நவகிரக கஃபே' என்ற தேநீர் விடுதி இயங்கி வருகிறது. நேற்று பகல் நேரத்தில் கடையின் மேலாளர் தற்காலிகமாக வெளியே சென்றிருந்தார். அப்போது கடையில் வயதான டீ மாஸ்டர் மட்டுமே பணியில் இருந்துள்ளார்.

இதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட மர்ம நபர் ஒருவர், டீ மாஸ்டரின் கவனத்தை திசை திருப்பி, கல்லாப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 9,000 ரூபாய் மற்றும் சில்லறை பணத்தை நைசாக திருடிக் கொண்டு தப்பியோடினார்.

கல்லாவில் இருந்த முந்தைய நாள் வசூல் தொகையும் காணாமல் போனதால் அதிர்ச்சியடைந்த கடையின் உரிமையாளர், சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளை ஆய்வு செய்தார். அதில், வாலிபர் ஒருவர் பணத்தை திருடும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது.

இது குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் சீர்காழி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், திருட்டில் ஈடுபட்ட நபர் புதுத்துறை கன்னிக் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த முருகவேல் என்பது தெரியவந்தது. தலைமறைவாக உள்ள முருகவேலை போலீஸார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

முக்கிய புள்ளிகள் (News Highlights)

இடம்

 சூரைக்காடு, சீர்காழி (மயிலாடுதுறை மாவட்டம்)

இலக்கு

 நவகிரக கஃபே (தேநீர் விடுதி)
திருடப்பட்ட தொகை சுமார் ₹9,000 மற்றும் சில்லறைப் பணம்

குற்றவாளி

 முருகவேல், புதுத்துறை கன்னிக் கோயில் தெரு
நடவடிக்கை சிசிடிவி ஆதாரத்துடன் போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை

19 May 2026 05:54 PM (IST)

TN Live News: தலைமைச் செயலக ஊழியர்களுக்குப் புதிய கெடுபிடி

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள 40-க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் பணிபுரியும் 5,500-க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் அனைவரும் சரியாக காலை 10:00 மணிக்கு பணிக்கு வர வேண்டும் என துறை வாரியாக வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • தற்போதைய நடைமுறை: தலைமைச் செயலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பணி நேரம் காலை 10:10 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை ஆகும்.
  • பின்னணி: ஊழியர்கள் பலர் தொடர்ந்து காலதாமதமாக பணிக்கு வருவதாகப் புகார்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தன.

முதலமைச்சர் தினசரி காலை 9:30 மணி முதல் 10:00 மணிக்குள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வருகை தந்துவிடுவதால், பணியாளர்கள் அனைவரும் அதற்கு முன்பாகவே பணிக்குச் சமூகமளிக்க வேண்டும் என்று உயர் அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

19 May 2026 05:29 PM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : முதல்வர் அறையில் ரீல்ஸ் எடுத்தவர் யார்?

முதல்வர் விஜய் இன்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பல்வேறு சங்கங்களின் நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது ஒருவர் அவரது அறையில் விஜய் முன்னிலையில் வீடியோ எடுத்து, அதை சமூக வலைதலங்களில் ரீல்ஸ் ஆக வெளியிட்டுள்ளார். ஆனால், அவர் அரசு அதிகாரி என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. ஆனால், அவர் அரசு அதிகாரி இல்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சங்கங்களை சேர்ந்தவராக இருந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

விஜய் உடன் சந்திப்பு

வைரலாகும் வீடியோ

19 May 2026 03:50 PM (IST)

Cricket News Live In Tamil : ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் இந்திய அணி அறிவிப்பு

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ மற்றும் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாடை பிசிசிஐ இன்று அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

19 May 2026 03:49 PM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்

19 May 2026 03:20 PM (IST)

Tamil Nadu News LIVE: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் ஒப்புதல்

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் தனது ஒப்புதலை அளித்துவிட்டதால், அடுத்தபடியாக இந்த கோப்புகள் மத்திய சட்ட அமைச்சகத்தின் பரிசீலனைக்குச் செல்லும். மத்திய அரசு இந்தப் பெயர்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தவுடன், குடியரசுத் தலைவர் புதிய நீதிபதிகளை நியமிப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை (Warrant of Appointment) பிறப்பிப்பார். இந்த 19 பேரின் நியமனமும் நடைமுறைக்கு வரும் பட்சத்தில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆகக் குறைந்து, வழக்குகள் விரைவாக முடிவுக்கு வர பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

  • மொத்த பணியிடங்கள்: 75
  • காலியிடங்கள்: 23
  • பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள நபர்கள்: 19 (9 மாவட்ட நீதிபதிகள் + 10 வழக்கறிஞர்கள்)

பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள 19 பேரின் விவரங்கள்

வகைப்பாடு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபர்களின் பெயர்கள்
மாவட்ட நீதிபதிகள் அந்தஸ்தில் (09 நபர்கள்) எஸ். அல்லி (தலைமை பதிவாளர்), முருகன், சுமதி, திருமகள் சந்திரசேகர், தர்மலிங்கம் லிங்கேஸ்வரன், கார்த்திகேயன் பாலதாண்டாயுதம், சண்முகம் கார்த்திகேயன், பாலுச்சாமி முருகேசன், குணசேகரன்
வழக்கறிஞர்கள் துறையில் (10 நபர்கள்) என். ரமேஷ், ஜி.கே.முத்துக்குமார், ராஜேஷ் விவேகானந்தன், சங்கரநாராயணன் ரவிக்குமார், நாகராஜன் திலீப்குமார், இ.மனோகரன், கிருஷ்ணசாமி கோவிந்தராஜன், ரஜினிஷ் பதியில், கே.அப்பாதுரை, ஆர்.அனிதா

 

19 May 2026 02:36 PM (IST)

Puducherry Supplementary Exam | 12ம் வகுப்பு துணைத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பிளஸ் 1, பிளஸ் 2-வில் மார்க் கம்மியா? அல்லது அரியர் விழுந்துடுச்சா? கவலை வேண்டாம்! புதுச்சேரி அரசு துணைத்தேர்வு எழுத மீண்டும் ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. கடைசி தேதி மே 30 தான். உடனே அப்ளை பண்ணுங்க.. (மேலும் படிக்க)

19 May 2026 01:37 PM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : சென்னையில் பவர்கட்

சென்னை மாவட்டத்தில் நாளை (மே 19) காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை, திருமுடிவாக்கம் மற்றும் பொழிச்சலூர் பகுதிகளில் மின்தடை (மேலும் படிக்க)

19 May 2026 01:00 PM (IST)

TN Bus Rules News: அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு தமிழக அரசின் எச்சரிக்கை

ஒரு நொடி கவனச்சிதறல் பல உயிர்களைப் பறிக்கும்!" அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்கள் செல்போன் பேசுவதை முற்றிலுமாகத் தடுக்க புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. விதிகளை மீறினால் சஸ்பெண்ட் உறுதி. முழு விபரத்தை அறிக.. (மேலும் படிக்க) 

19 May 2026 12:29 PM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : திமுகவில் அலீம் அல் புகாரி

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகிய முன்னாள் நிர்வாகி அலீம் அல் புகாரி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார். திமுக உடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் முறித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய அலீம் அல் புகாரியை காங்கிரஸ் கட்சி சஸ்பெண்ட் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

19 May 2026 11:52 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : மருத்துவர் சுப்பையா கொலை வழக்கு அப்டேட் 

மருத்துவர் சுப்பையா கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கான ஆயுள் தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா கொலை தொடர்பானோர் விடுதலைக்கு எதிரான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளனர். தீர்பபை முறையாக ஆராயாமல் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

19 May 2026 11:06 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அதிரடி

PM Shri திட்டம் குறித்த கேள்விக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "கடந்த இரு ஆண்டுகளாக கல்விக்கான நிதி வரவில்லை. மறைமுக அழுத்தத்திற்கு அடிபணியமாட்டோம். கொள்கையில் என்றும் சமரசமில்லை" என தெரிவித்துள்ளார். திமுக அரசின் நிலைப்பாட்டை தவெக அரசும் தொடர்கிறது.

19 May 2026 10:37 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : சென்னையில் தங்கம் விலை நிலவரம்

1 கிராம் தங்கம் : ரூ.120 உயர்வு - ரூ.14,870 ஆக விற்பனை

1 சவரன் : ரூ.960 உயர்வு - ரூ.1,18,960

19 May 2026 09:42 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : பெட்ரோல், டீசல் விலை

நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலை பெட்ரோல் அதிகபட்சமாக லிட்டருக்கு 96 காசுகளும், டீசல் 94 காசுகளும் உயர்ந்துள்ளன.

19 May 2026 09:16 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : அதிமுக அலுவலகத்தில் மா.செ. கூட்டம்

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது. இபிஎஸ் அங்கு செல்ல உள்ள நிலையில், எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பினரும் அங்கு வருகை தர இருப்பதாக தகவல்.

19 May 2026 09:13 AM (IST)

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil : மெரினாவில் இபிஎஸ்

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெறுவதை ஒட்டி, சென்னை மெரினாவில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் நினைவிடத்திற்கு சென்று, அதிமுக பொதுச்செயாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மரியாதை செலுத்தினார்.

