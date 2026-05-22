/Tamil Nadu News LIVE: அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்! தங்கம் விலை சரிவு.. பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil: இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. தமிழக அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல் நுழைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் 3 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. இதுபோன்ற முக்கிய அப்டேட்ஸ்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள்.
|பெட்ரோல் விலை
|ரூ. 104.51 (இன்று)
|டீசல் விலை
|ரூ. 96.13 (இன்று)
இஸ்லாமியர்களின் தியாகத் திருநாளான பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராணிப்பேட்டை வாரச்சந்தையில் இன்று அதிகாலை முதலே ஆடுகள் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்றது. வெறும் 5 மணி நேரத்தில் சுமார் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை நகராட்சியில் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் இந்த புகழ்பெற்ற சந்தைக்கு, உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம் ஆகிய அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்தும், ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரிலிருந்தும் ஏராளமான வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் வருகை தருவது வழக்கம்.
வருகிற 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், இன்றைய சந்தையில் ஆடுகள் வரத்தும், விற்பனையும் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது. இன்று அதிகாலை முதலே ஆடுகளை வாங்கவும் விற்கவும் சுமார் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் திரண்டதால் சந்தை வளாகமே திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்தது.
இந்தச் சந்தையில் வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் அவற்றின் எடை மற்றும் தரத்திற்கு ஏற்ப ₹5,000 முதல் ₹40,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டன. குர்பானி கொடுப்பதற்காக இஸ்லாமியர்கள் பலரும் தங்களுக்குப் பிடித்தமான ஆடுகளை ஆர்வத்துடன் விலைக்கு வாங்கி, வாகனங்களில் ஏற்றிச் சென்றனர்.
|22 கேரட்
|ரூ. 14,780 (இன்று)
|ரூ. 14,810 (நேற்று)
|ரூ. 30 சரிவு
|24 கேரட்
|ரூ. 16,124 (இன்று)
|ரூ. 16,167 (நேற்று)
|ரூ. 43 சரிவு
தங்கம் விலை நேற்று (மே 21) உயர்ந்துள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் நற்செய்தியை தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
நேற்று (மே 21) தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்த நிலையில், இன்று ரூ. 30 குறைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் சேலம், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்எல்ஏ வன்னி அரசு மற்றும் இந்தியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் ஆகியோர் தமிழ்நாடு அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்று உள்ளனர். பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லை. பெட்ரோல் நேற்று 0.35 பைசா குறைந்த நிலையில், 104.57 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதேபோல் டீசல் 0.33 பைசா குறைந்து 96.21 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.