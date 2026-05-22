Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Tamil Nadu News LIVE: அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்! தங்கம் விலை சரிவு.. பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
Live Now

Tamil Nadu News LIVE: அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்! தங்கம் விலை சரிவு.. பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamil Nadu LIVE Updates Today in Tamil: இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. தமிழக அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல் நுழைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் 3 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. இதுபோன்ற முக்கிய அப்டேட்ஸ்களை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 22, 2026, 10:51 AM IST|Updated: May 22, 2026, 12:02 PM IST
Tamil Nadu News LIVE: அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்! தங்கம் விலை சரிவு.. பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Vanni Arasu &amp; Gold (Image Source: X)
22 May 2026 11:57 AM (IST)

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை!

பெட்ரோல் விலை  ரூ. 104.51 (இன்று)
டீசல் விலை  ரூ. 96.13 (இன்று)

 

22 May 2026 11:32 AM (IST)

பக்ரீத் திருநாள்: ராணிப்பேட்டை வாரச்சந்தையில் ₹3 கோடிக்கு ஆடுகள் படுஜோராக விற்பனை

இஸ்லாமியர்களின் தியாகத் திருநாளான பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ராணிப்பேட்டை வாரச்சந்தையில் இன்று அதிகாலை முதலே ஆடுகள் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்றது. வெறும் 5 மணி நேரத்தில் சுமார் 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை நகராட்சியில் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் இந்த புகழ்பெற்ற சந்தைக்கு, உள்ளூர் மக்கள் மட்டுமின்றி திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம் ஆகிய அண்டை மாவட்டங்களிலிருந்தும், ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரிலிருந்தும் ஏராளமான வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் வருகை தருவது வழக்கம்.

வருகிற 28-ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், இன்றைய சந்தையில் ஆடுகள் வரத்தும், விற்பனையும் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது. இன்று அதிகாலை முதலே ஆடுகளை வாங்கவும் விற்கவும் சுமார் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் திரண்டதால் சந்தை வளாகமே திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்தது.

இந்தச் சந்தையில் வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் அவற்றின் எடை மற்றும் தரத்திற்கு ஏற்ப ₹5,000 முதல் ₹40,000 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டன. குர்பானி கொடுப்பதற்காக இஸ்லாமியர்கள் பலரும் தங்களுக்குப் பிடித்தமான ஆடுகளை ஆர்வத்துடன் விலைக்கு வாங்கி, வாகனங்களில் ஏற்றிச் சென்றனர்.

22 May 2026 10:55 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை!

22 கேரட்  ரூ. 14,780 (இன்று) ரூ. 14,810 (நேற்று) ரூ. 30 சரிவு 
24 கேரட் ரூ. 16,124 (இன்று) ரூ. 16,167 (நேற்று) ரூ. 43 சரிவு 

 

22 May 2026 10:51 AM (IST)

தங்கம் விலை குறையும் - ஆனந்த் சீனிவாசன்!

தங்கம் விலை நேற்று (மே 21) உயர்ந்துள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்திக்கும் என ஆனந்த் சீனிவாசன் நற்செய்தியை தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

Tags:
Tamil Nadu Live
TN Live Updates
TN Breaking news
Today Live News Updates

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
11-ம் வகுப்பு சேர்க்கை: புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..

11-ம் வகுப்பு சேர்க்கை: புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..

Puducherry School1 min ago
2

16 லட்சம் ஊழியர்கள், 11 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாநில அரசின் குட் நியூஸ்

Uttar Pradesh12 min ago
3

சனி பெயர்ச்சி: ஏழரை சனியில் இருந்து விடுதலை.. 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்!

Shani Peyarchi 202715 min ago
4

24 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் ஜூன் 18 அன்று நடைபெறும்: தேர்தல் ஆணையம்

Rajya Sabha42 min ago
5

செங்கோட்டையனுக்கு திடீர் இலாகா மாற்றம் ஏன்? இதுதான் விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!

KA Sengottaiyan48 min ago