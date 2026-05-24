  Tamil Nadu News Live: கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு.. தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை! இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Tamil Nadu News Live: கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு.. தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை! இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Live News Update Today (May 24): கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு குறித்து ஐஜி விளக்கம் அளித்துள்ளார். இன்று தமிழகத்தின் 19 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்று மாற்றம் ஏதும் இல்லை. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Published: May 24, 2026, 11:21 AM IST|Updated: May 24, 2026, 11:44 AM IST
24 May 2026 11:42 AM (IST)

கோவை: சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி?

கோவை மாவட்டம் சூலூரில் 10 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 2 பேர் கைதான நிலையில், கொலை எப்படி நடந்தது என்பது பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

24 May 2026 11:36 AM (IST)

அதிமுகவில் இருந்து வேணுகோபால் விலகல்! 

அதிமுக தலைமை அனைவரையும் அனுசரித்து செல்லவில்லை என குற்றம்சாட்டிய முன்னாள் எம்.பி. வேணுகோபால் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி உள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.  

24 May 2026 11:32 AM (IST)

தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

கனமழை எச்சரிக்கை  நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், தேனி மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு 
லேசான முதல் மிதமான மழை  தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

 

24 May 2026 11:26 AM (IST)

”புகார் வருவதற்கு முன்பே சம்பவம் நடந்துவிட்டது” - கோவை கொலை வழக்கில் அமைச்சர் சம்பத்குமார் பேட்டி 

கோவையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட 10 வயது சிறுமியின் குடும்பத்தினரை அமைச்சர் சம்பத்குமார் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதுடன், குற்றவாளிகளுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை பெற்றுத்தரப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

R Balaji

