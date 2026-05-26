Tamil News LIVE: தவெகவால் நிலைகுலையும் அதிமுக.. இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil News Today LIVE: பெட்ரோல், டீசல் விலை இன்றும் உயர்ந்திருக்கிறது. சி.வி. சண்முகம் அணியில் இருந்து பிரிந்து 5 எம்எல்ஏ-க்கள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இன்று 8 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 26, 2026, 10:35 AM IST|Updated: May 26, 2026, 10:52 AM IST
26 May 2026 10:49 AM (IST)

அதிமுகவில் இருந்து விலகும் இசக்கி சுப்பையா? 

Is Isakki Subbaiah leaving AIADMK and joining TVK: அதிமுகவில் ஏற்கனவே 3 எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களது பதவியை ராஜனாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்த நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இசக்கி சுப்பையாவும் அக்கட்சியில் இருந்து விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

 

26 May 2026 10:47 AM (IST)

கைக்கோர்க்கும் ஸ்டாலின் - எடப்பாடி பழனிசாமி!

MK Stalin - Edappadi Palaniswami Alliance: அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜினாமா செய்து த.வெ.க-வில் இணைந்த பரபரப்பான சூழலில், வரவிருக்கும் தேர்தலில் மு.க.ஸ்டாலினும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் கைகோர்த்து ஒன்றாகப் போட்டியிடுவார்கள் என்று த.வெ.க நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

 

26 May 2026 10:44 AM (IST)

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் 

கடந்த 15 நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர் உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று ரூ. 2.46 உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ. 108.01க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

 

 

R Balaji

