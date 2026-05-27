/Tamil News LIVE : CM விஜய் டெல்லி பயணம்; பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு; மழை தொடரும்

Tamil News Today LIVE : தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் 2 நாள் பயணமாக டெல்லி புறப்படுகிறார்; தொடர்ச்சியாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு உள்பட இன்றைய அரசியல் முதல் குற்றச்செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...!
டாஸ்மாக்கில் காலி மதுபாட்டிலை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தில், தனியாக பணியாளர்களை நியமிக்க, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் நேற்று கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கொடுத்த வாக்குறுதி (மேலும் படிக்க)
CM விஜய் டெல்லி பயணம்: முதலமைச்சர் விஜய் இன்று டெல்லி செல்கிறார். பிரதமர் மோடியை இன்று மாலை 4.30 மணிக்கு சந்திப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெயசங்கர் ஆகியோரை சந்திக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. காங்கிரஸ் தலைவர்கள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்களையும் சந்திக்க இருப்பதாக தகவல்.
பெட்ரோல், டீசல் விலை: சென்னையில் பெட்ரோல் விலை ஒரு லிட்டருக்கு 33 காசுகள், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 32 காசுகள் உயர்ந்துள்ளன. இதன்மூலம், சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலை 108.20 ரூபாய்க்கும், ஒரு லிட்டர் டீசல் 99.98 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு வானிலை அப்டேட்: வரும் ஜூன் 1ஆம் தேதி (திங்கள்) வரை தமிழ்நாட்டில் மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆயம் கணித்துள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் மணிக்கு 40 - 50 கி.மீ., வேகத்தில் சூறைக்காற்று வீசும் என எச்சரிக்கை.