  Tamil Nadu Breaking News LIVE: பாஜகவில் இருந்து விலகும் அண்ணாமலை? இன்று 22 மாவட்டங்களில் கனமழை
Tamil Nadu Breaking News LIVE: பாஜகவில் இருந்து விலகும் அண்ணாமலை? இன்று 22 மாவட்டங்களில் கனமழை

Tamil News LIVE Updates Today: பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அக்கட்சியில் இருந்து விலக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இன்று 22 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் செய்தியுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 02, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 01:59 PM IST
02 June 2026 01:58 PM (IST)

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக, குரூப் 1 தேர்விற்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதாக திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் (மேலும் படிக்க)

02 June 2026 01:26 PM (IST)

தமிழகத்தில் நாளை மின்தடை!

தமிழகத்தில் நாளை (ஜூன் 03 - புதன்கிழமை) மாதாந்திர பணிகள் காரணமாக காலை 09 மணி முதல் 05 மணி வரை பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட இருக்கிறது.  (மேலும் படிக்க)

 

02 June 2026 01:11 PM (IST)

Sulfate Gas Leak TN Secretariat | தலைமை செயலகம் அருகே சல்பேட் வாயு கசிவு!

சென்னை தலைமை செயலகத்திற்கு எதிரே திடீரென ஏற்பட்ட வாயு கசிவால், அங்கிருந்த மக்கள் மூச்சுத்திணறல், நெஞ்செரிச்சல் உள்ளிட்டவற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

02 June 2026 12:37 PM (IST)

ஜூன் 4 அன்று அறிவிப்பை வெளியிடும் அண்ணாமலை? 

தமிழகத்தில் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சி கால் பதிக்கவுள்ளதா? அண்ணாமலை புதிய கட்சியை தொடங்கவுள்ளாரா? பாஜக -வுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்படுமா? மீண்டும் சூடுபிடிக்கும் தமிழக அரசியல் களம்.... (மேலும் படிக்க)

 

02 June 2026 12:34 PM (IST)

சென்னை விஷ்னு கொலை வழக்கு: விஜய்யை சாடிய எடப்பாடி பழனிசாமி 

சென்னையில் கஞ்சா விற்பனையைத் தட்டிக்கேட்ட இளைஞர் விஷ்ணு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு, தமிழக சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேட்டை விமர்சித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

02 June 2026 11:08 AM (IST)

தமிழகத்தில் ஜூன் 07 வரை கனமழை எச்சரிக்கை..

ஜூன் 7 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.(மேலும் படிக்க)

 

02 June 2026 11:07 AM (IST)

Thanjavur Power Cut: நாளை (ஜூன் 3) 8 மணி நேரம் மின்தடை

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 3 ஆம் தேதி, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

02 June 2026 11:05 AM (IST)

பாஜகவில் இருந்து விலகும் அண்ணாமலை?

தமிழகத்தில் பாஜகவின் முக்கிய முகமாக இருக்கும் அண்ணாமலை அக்கட்சியில் இருந்து விலகவே நிதின் நபினை சந்திக்க செல்கிறார் என கூறப்படுகிறது. அதற்கான கடித்தத்தையும் அவர் தயார் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

 

R Balaji

