/Tamil Nadu Breaking News LIVE : தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள், ஃபிஃபா கால்பந்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

ஜூலை 15-க்குள் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய IRCTC இணையதளம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதியளித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)
சமீபத்தில், முதல்வர் விஜய்யால் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இதில் பதிவாகியிருக்கும் முதல் வழக்கு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. (மேலும் படிக்க)
இனி தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாதாரண சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களிலிருந்து எரிபொருளை வாங்க முடியாது... (மேலும் படிக்க)
Ration Card : AAY-PHH ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கட்டாயம் E-KYC விரல் ரேகை பதிவு செய்வது தொடர்பாக திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)
FIFA World Cup 2026: FIFA 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியது. மூன்று ரெட் கார்டுகள் என அனல் பறந்த இப்போட்டியின் சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க )
Tamil Nadu Government : கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய தமிழ்நாடு அரசு, கல்குவாரிகள் மற்றும் கனிமங்கள் எடுக்கும் நடைமுறையில் முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Updates Today : டெல்லியில் நடைபெற்ற நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முக்கிய கோரிக்கைகளை வைத்தார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி ரயில்வே தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்குவதாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை போட்டி இன்று தொடங்கியது. இது தவிர ஓய்வூதியம், தமிழ்நாடு மாவட்ட செய்திகள் ஆகியவற்றின் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்