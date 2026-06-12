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Tamil Nadu Breaking News LIVE : தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள், ஃபிஃபா கால்பந்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil News LIVE Updates Today : விவசாய கடன், டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், ரேஷன் கார்டு அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:21 AM IST
Tamil Nadu Breaking News LIVE : தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்புகள், ஃபிஃபா கால்பந்து அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu Breaking News LIVE
12 June 2026 11:20 AM (IST)

IRCTC New Website: ரயில் பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ், அமைச்சரின் முக்கிய அறிவிப்பு

ஜூலை 15-க்குள் மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய IRCTC இணையதளம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உறுதியளித்துள்ளார்... (மேலும் படிக்க)

12 June 2026 10:22 AM (IST)

Sirappu Athiradi Padai | சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் முதல் வழக்கு!

சமீபத்தில், முதல்வர் விஜய்யால் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இதில் பதிவாகியிருக்கும் முதல் வழக்கு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. (மேலும் படிக்க)

12 June 2026 10:15 AM (IST)

Petrol, Diesel Ban: இனி இவர்கள் பெட்ரோல் நிலையங்களில் பெட்ரோல், டீசல் வாங்க முடியாது

இனி தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாதாரண சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களிலிருந்து எரிபொருளை வாங்க முடியாது... (மேலும் படிக்க)

12 June 2026 09:25 AM (IST)

திருவாரூர் மாவட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அலெர்ட்

Ration Card : AAY-PHH ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கட்டாயம் E-KYC விரல் ரேகை பதிவு செய்வது தொடர்பாக திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவிப்பு (மேலும் படிக்க)

12 June 2026 09:24 AM (IST)

FIFA உலகக் கோப்பை கால்பந்து :

FIFA World Cup 2026: FIFA 2026 உலகக் கோப்பை கால்பந்து முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தியது. மூன்று ரெட் கார்டுகள் என அனல் பறந்த இப்போட்டியின் சுவாரஸ்ய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க )

12 June 2026 09:23 AM (IST)

வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! அரசு அதிரடி ஆக்ஷன் 

Tamil Nadu Government : கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய தமிழ்நாடு அரசு, கல்குவாரிகள் மற்றும் கனிமங்கள் எடுக்கும் நடைமுறையில் முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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