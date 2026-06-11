/Tamil Nadu Breaking News LIVE : டெல்லி நிதிஅயோக் கூட்டம், முதலமைச்சர் விஜய் அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil News LIVE Updates Today : தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Kanchipuram : காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இசைப்பள்ளியில் படித்தால் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெறலாம் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
TASMAC latest update : டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுகு கட்டாயம் பீர், குவாட்டர் விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 800 ரூபாய் வரை சம்பளம் கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Chennai latest News : சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 30 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்த வட்டி மற்றும் மானியம் உண்டு. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Ration Card Latest Update : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பிற மாவட்டங்களில் நடைபெற உள்ள பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் குறித்த தேதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)