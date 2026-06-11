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Tamil Nadu Breaking News LIVE : டெல்லி நிதிஅயோக் கூட்டம், முதலமைச்சர் விஜய் அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu Breaking News LIVE : டெல்லி நிதிஅயோக் கூட்டம், முதலமைச்சர் விஜய் அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:47 AM IST
Tamil Nadu Breaking News LIVE : டெல்லி நிதிஅயோக் கூட்டம், முதலமைச்சர் விஜய் அப்டேட் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamilnadu Live June 11

Tamil News LIVE Updates Today : தமிழ்நாட்டின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

11 June 2026 09:46 AM (IST)

காஞ்சிபுரம் பள்ளி மாணவ, மாணவர்களுக்கு மாத ரூ.1000 உதவித்தொகை

Kanchipuram : காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இசைப்பள்ளியில் படித்தால் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை பெறலாம் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

11 June 2026 09:29 AM (IST)

தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு

TASMAC latest update : டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்குட்பட்டவர்களுகு கட்டாயம் பீர், குவாட்டர் விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

11 June 2026 09:28 AM (IST)

திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி வேலைவாய்ப்பு : 

திருவள்ளூர், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 800 ரூபாய் வரை சம்பளம் கொடுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

11 June 2026 09:26 AM (IST)

சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு! 

Chennai latest News : சென்னை மக்களுக்கு ஜாக்பாட் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 30 லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்த வட்டி மற்றும் மானியம் உண்டு. யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்ற விவரத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

11 June 2026 09:25 AM (IST)

ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கான அப்டேட் 

Ration Card Latest Update : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பிற மாவட்டங்களில் நடைபெற உள்ள பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் குறித்த தேதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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