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LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை..மேகதாது அணைக்கு எதிராக தீர்மானம், மழை அலர்ட்! முக்கிய அப்டேட்ஸ்..

Tamil Nadu News LIVE Updates : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று கூடுகிறது. இதில், பல முக்கிய தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட உள்ளன. அதே சமயத்தில், தமிழ்கத்தின் நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மழை அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 19, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:38 AM IST
LIVE : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை..மேகதாது அணைக்கு எதிராக தீர்மானம், மழை அலர்ட்! முக்கிய அப்டேட்ஸ்..
Image Credit: TN Live Updates | X Zee tamil file photo
19 June 2026 09:37 AM (IST)

அம்மா உணவகத்தில் 2 பேர் பணி நீக்கம்!

தனியார் உணவகங்களுக்கு இட்லி விற்பனை செய்யப்பட்டதாக புகார் - கோவில்பட்டி அம்மா உணவகத்தைச் சேர்ந்த 2 ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அம்மா உணவகத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 

19 June 2026 09:11 AM (IST)

கனமழை  அலர்ட்

தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 19) பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது (மேலும் படிக்க)

 

19 June 2026 09:09 AM (IST)

ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை  அறிவிப்பு

தமிழக அரசு மாணவர்களுக்கு ரூ.25,000 ஊக்கத் தொகை வழங்குவதாக  அறிவித்துள்ளது. யுபிஎஸ்சி முதன்மைத் தேர்வுக்கு தகுதி பெற்ற மாணவர்கள் ஊக்கத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

19 June 2026 08:58 AM (IST)

Maharashtra Dowry Death: திருமணமாகி 47 நாட்களில் பெண் தற்கொலை

 

மகாராஷ்டிராவின் அம்பர்நாத் பகுதியில், திருமணமாகி 47 நாட்களே ஆன ஒரு பெண் கடும் வேதனைகளை அனுபவித்த நிலையில் தற்கொலை செய்துகொண்டார். இந்த வழக்கில் கணவர் உட்பட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்... (மேலும் படிக்க)

19 June 2026 08:52 AM (IST)

Ebola Virus Outbreak : எபோலா வைரஸ் 200 பேர் பலி!

சமீபகாலமாக, காங்கோ மற்றும் உகாண்டா ஆகிய பகுதிகளில், எபோலா வைரஸ் நோய்த்தொற்று அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால் இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

19 June 2026 08:51 AM (IST)

குதிரை பேரம் செய்ததா தவெக?

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தவெக கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, பிற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை பிடித்தது. இந்த நிலையில், ஆட்சியை பிடிக்க இந்த கட்சி குதிரை பேரத்தை நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் நடக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரம், இதோ. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live updates
TN important news

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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