/Tamil Nadu News LIVE : சிலிண்டர் விலை உயர்வு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

TNPSC : இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளில் மோசடிகள் நடக்காத வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடைய நேரடி கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
CTR Nirmal Kumar : தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் முதன்முறையாக ஒரே நேரத்தில் 300 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Updates 7 June 2026 : சிலிண்டர் விலை உயர்வு, பல ஊர்களில் இரவில் மின்வெட்டைக் கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம், தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து அப்டேட்டுகளையும் இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...