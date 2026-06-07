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Tamil Nadu News LIVE : சிலிண்டர் விலை உயர்வு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil News LIVE Updates 7 June 2026 : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:26 AM IST
Tamil Nadu News LIVE : சிலிண்டர் விலை உயர்வு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu News LIVE Today June 7
07 June 2026 08:26 AM (IST)

TNPSC : முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கோரிக்கை

TNPSC : இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளில் மோசடிகள் நடக்காத வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடைய நேரடி கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் என தேர்வர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.  (மேலும் படிக்க)

07 June 2026 08:23 AM (IST)

மின்வாரியத்தில் பதவி உயர்வு... அமைச்சர் சிடிஆர் முக்கிய அறிவிப்பு!

CTR Nirmal Kumar : தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் முதன்முறையாக ஒரே நேரத்தில் 300 பேருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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