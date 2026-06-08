/Tamil Nadu News LIVE : ஜல்லி, எம்.சாண்ட் விலை உயர்வு; இந்தியா கூட்டணி கூட்டம்; கனமழை அலர்ட்

தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசமாக வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
சென்னை நீலாங்கரையில் செல்போன் டவரில் ஏறி பெண் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் மன உளைச்சலில் அந்த பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் (மேலும் படிக்க)
uyegp scheme 2026, 15 lakh business loan : சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தின் (UYEGP) கீழ் 25 லட்சம் ரூபாய் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)
தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதியைச் சுற்றி சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
கட்டுமான விலை உயர்வு : தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் ஜல்லி, பி.சாண்ட், எம்.சாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. 3,300 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஜல்லி, 3,800 ரூபாய்க்கும்; 4,000 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு யூனிட் எம்.சாண்ட் 4,500 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகி உள்ளது. இருப்பினும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் விலை மாறுபடலாம்.
இந்தியா கூட்டணி : இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெறும் நிலையில், ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ், மம்தா பானர்ஜி, உத்தவ் தாக்ரே உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். 23 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கின்றனர். இதில் திமுக, ஆம் ஆத்மி கலந்துகொள்ளாது என அறிவித்துள்ளன.
கனமழை அலர்ட் : நீலகிரி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, சேலம், கோவை, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.