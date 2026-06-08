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Tamil Nadu News LIVE : ஜல்லி, எம்.சாண்ட் விலை உயர்வு; இந்தியா கூட்டணி கூட்டம்; கனமழை அலர்ட்

Tamil Nadu News LIVE : தமிழ்நாட்டில் ஜல்லி, எம்.சாண்ட், பி.சாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருள்களின் விலை உயர்வு; டெல்லியில் இன்று இந்தியா கூட்டணி கூட்டம்; 10 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை உள்ளிட்ட இன்றைய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்...

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:46 AM IST
Tamil Nadu News LIVE : ஜல்லி, எம்.சாண்ட் விலை உயர்வு; இந்தியா கூட்டணி கூட்டம்; கனமழை அலர்ட்
Image Credit: Image Credit : Tamil nadu news live updates (Image Source : X)
08 June 2026 10:45 AM (IST)

கனமழை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  (மேலும் படிக்க)

 

08 June 2026 10:44 AM (IST)

இந்த விடுதிகளில் சேர்ந்தால் NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசம்

Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு NEET/JEE மெட்டீரியல் இலவசமாக வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். (மேலும் படிக்க)

08 June 2026 10:44 AM (IST)

CM விஜய் வீட்டருகே பெண் விபரீத முயற்சி

சென்னை நீலாங்கரையில் செல்போன் டவரில் ஏறி பெண் ஒருவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் மன உளைச்சலில் அந்த பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் (மேலும் படிக்க)

08 June 2026 10:42 AM (IST)

சென்னை மக்களுக்கு அரசின் குட் நியூஸ்

uyegp scheme 2026, 15 lakh business loan : சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் தொழில் தொடங்க நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தின் (UYEGP) கீழ் 25 லட்சம் ரூபாய் தொழில் தொடங்க விண்ணப்பிக்கலாம். (மேலும் படிக்க)

08 June 2026 10:13 AM (IST)

Philippines Earthquake | பிலிப்பைன்ஸ் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

தெற்கு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் 7.8 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதியைச் சுற்றி சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil News
Tamilnadu
India Bloc
TN Weather

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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