/Tamil Nadu News LIVE : மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் மறும் ஈக்வடார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில், 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றியைப் பெற்றது ஐவரி கோஸ்ட். (மேலும் படிக்க )
மின்துறை சீரழிவுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காரணம் என குற்றம்சாட்டியுள்ள அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
TET Exam : டெட் தேர்வுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி போதுமானதாக இருக்கவில்லை என அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)
Tamil News LIVE Updates Today: மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை இன்று வரவு வைத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. அமெரிக்கா - ஈரான் போர் முடிவுக்கு வருகிறது என்பதை டிரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.....