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Tamil Nadu News LIVE : மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்

Tamil News LIVE Updates Today: தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்புகள், மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:19 AM IST
Tamil Nadu News LIVE : மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவு, தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் - இன்றைய அப்டேட்ஸ்
Image Credit: Tamil News LIVE Updates June 15 monday
15 June 2026 09:18 AM (IST)

12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றி 

மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் மறும் ஈக்வடார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில், 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றியைப் பெற்றது ஐவரி கோஸ்ட். (மேலும் படிக்க )

15 June 2026 09:17 AM (IST)

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் பகீர் குற்றச்சாட்டு

மின்துறை சீரழிவுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி காரணம் என குற்றம்சாட்டியுள்ள அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் விரைவில் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

15 June 2026 08:49 AM (IST)

TET Exam : டெட் ஆன்லைன் பயிற்சி போதாது: 

TET Exam : டெட் தேர்வுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி போதுமானதாக இருக்கவில்லை என அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
tamil nadu news live updates
tamil nadu breaking news today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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