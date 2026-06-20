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தமிழ்நாடு பிரேக்கிங் நியூஸ் நேரலை: செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் போலீஸ்; சென்னையில் IND vs AFG மோதல்

தமிழ்நாடு செய்திள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் போலீசார் விசாரணை, பிரதமர் கிசான் நிதி விடுவிப்பு, 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை, இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் 3வது ஓடிஐ என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Published: Jun 20, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:24 PM IST
தமிழ்நாடு பிரேக்கிங் நியூஸ் நேரலை: செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் போலீஸ்; சென்னையில் IND vs AFG மோதல்
Image Credit: Image Credits : Tamil Nadu News LIVE Updates | Image Source : Zee Bureau
20 June 2026 12:16 PM (IST)

ஊடகத் துறையில் சாதிக்க அரிய வாய்ப்பு

ஊடகத்துறையில் தங்களது திறமைகளை நிலைநாட்ட மாணவர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. தமிழ்நாடு அரசு 2026-27-ம் கல்வியாண்டிற்கான ஓராண்டு கொண்ட டிப்ளமோ இதழியல் துறையில் பயில்வதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தில் ஓராண்டு கால “முதுகலை இதழியல் பட்டயப் படிப்பு” பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. தரமான மற்றும் நவீன இதழியல் கல்வியை குறைந்த கட்டணத்தில் தகுதியான இளைஞர்களுக்கு வழங்குவதே இந்த அரசு நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். (மேலும் படிக்க)

 

20 June 2026 12:06 PM (IST)

ஆவின் பால் பொருட்கள் விற்பனை செய்ய அழைப்பு

ஆவின் பால் மற்றும் பால் உபபொருட்கள் விற்பனை செய்ய மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனை முகவர்களுக்கு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

 

20 June 2026 10:54 AM (IST)

வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் இன்று பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார். திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, தர்மபுரி, கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும் என வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:53 AM (IST)

மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு

தமிழக அரசு  இளைஞர்களுக்காக மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை எப்படி மாணவர்கள் பெறலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:32 AM (IST)

PM Kisan 23rd Installment: இன்று ரூ.2,000 கணக்கில் வரும்

பிரதமர் இன்று மேற்கு வங்கத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரில் நடக்கும் ஒரு விழாவில் கலந்துகொள்கிறார். அந்த விழாவில் அவர் பிஎம் கிசான் 23வது தவணைத் தொகையான ரூ.2,000 -ஐ விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்றுவார்... (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:28 AM (IST)

Delhi Crime News: பணிப் பெண்ணை அடித்தே கொன்ற மருத்துவர்

டெல்லியைச் சேர்ந்த தோல் மருத்துவரான (dermatologist) மனீஷ் குப்தா தங்கள் வீட்டு பணிப் பெண்ணை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சாதாரண கருத்து வேறுபாடுகளே கொலைக்கு காரணமாக அமைந்ததாக வெளிவரும் தகவல்கள் பெரும் அதிர்ச்சியை அளிக்கின்றன... (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:14 AM (IST)

TVK vs AIADMK | விஜய்யை விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார்

சனிக்கிழமை தோறும் மாற்றுக் கட்சியினர் தவெகவில் இணையும் நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் இதை விமர்சித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:12 AM (IST)

IAS Transfer | ஐஏஎஸ் இடமாற்றம்

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் இதில அடக்கம்.

20 June 2026 10:07 AM (IST)

Brazil vs Haiti Match Highlights | பிரேசில் vs ஹைட்டி ஹைலைட்ஸ்

பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 6 மணிக்கு பிரேசில் -  ஹைட்டி அணிகள் மோதின. ஹைட்டி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரேசில் அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வென்றது. (மேலும் படிக்க)

20 June 2026 10:05 AM (IST)

Neet Re-Exam Special Train | நீட் மறுதேர்வு சிறப்பு ரயில் 

நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு நாளை (ஜூன் 21) நடைபெற உள்ளது. அதனை முன்னிட்டு, சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே இயக்க உள்ளது. (மேலும் படிக்க) 

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